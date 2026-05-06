Бизнесменът Айдън Чавушоглу и брат на бившия турски външен министър Мевлют Чавушоглу е бил открит тежко ранен след стрелба в офиса си в Анталия. Нападението станало снощи в обект, свързан с негова бензиностанция.

По информация на властите сигнал за изстрели е бил подаден от района на офиса, след което на място пристигнали полицейски и медицински екипи. Те открили Чавушоглу с огнестрелни рани. Пострадалият бил транспортиран в болница, където претърпял операция, а състоянието му остава сериозно.

Чавушоглу: САЩ поискаха да изпратим на Украйна зенитно-ракетни системи С-400

Айдън Чавушоглу е брат и на Хасан Чавушоглу, който е свързан с футболния клуб „Аланияспор“. Местният валия на Анталия Хулуси Шахин е посетил болницата, за да се запознае с медицинското състояние на ранения бизнесмен.

Според информацията на турски източници новината за стрелбата е заварила бившия външен министър Мевлют Чавушоглу в чужбина. Очаква се той да се завърне в Турция.

Редактор: Цветина Петкова