Дигиталният свят отваря нови възможности, но и нови рискове – особено за децата. Експерти предупреждават, че онлайн пространството все по-често се използва за манипулация, при което извършителите изграждат доверие и емоционална връзка с жертвите си. Къде са червените флагове и как родителите могат да разпознаят опасността навреме?

Гост в предаването „Социална мрежа” е експертът по киберсигурност Любомир Тулев. Той коментира, че на педофилите им се налага да са добри психолози, за да могат да спечелят доверието на децата и да експлоатират това доверие.

По думите му, когато говорим за социалните мрежи например, за да могат педофилите умело и лесно да спечелят доверието на децата, им се налага да са адаптивни и да са добри психолози. „В следствие на това – да бъдат добри манипулатори, да успеят да завъртят детето в клопка, така че да използват зависимостта, която са успели да изградят”, допълни той.

Според експерта по киберсигурност, децата са лесна жертва, защото са уязвими и най-често това са деца, които се чувстват фрустрирани или изолирани.

Никога не е късно едно дете да прекъсне комуникацията с педофил и да каже на родителите си, а има и неправителствена организация, която се занимава с консултации и подкрепа на такива пострадали деца, каза още Любомир Тулев.

