-
Конкурс по случай 1-ви юни дава шанс на деца бежанци да изявят таланта си в рисуването
-
Гвардейците – символът на държавността
-
Модернизацията на Българската армия върви по план
-
Учение на Специалните сили в Чешнегирово: Във въздуха, на сушата и под вода
-
Флотилен адм. Ваньо Мусински: Нашата армия винаги е воювала за справедлива кауза
-
Мисията да бъдеш гвардеец: Старшина Димитър Борисов - с разказ за призванието и отговорността
Според киберексперта децата са лесна жертва, защото са уязвими
Дигиталният свят отваря нови възможности, но и нови рискове – особено за децата. Експерти предупреждават, че онлайн пространството все по-често се използва за манипулация, при което извършителите изграждат доверие и емоционална връзка с жертвите си. Къде са червените флагове и как родителите могат да разпознаят опасността навреме?
Гост в предаването „Социална мрежа” е експертът по киберсигурност Любомир Тулев. Той коментира, че на педофилите им се налага да са добри психолози, за да могат да спечелят доверието на децата и да експлоатират това доверие.
Нужно ли е България да въведе публичен регистър на педофилите
По думите му, когато говорим за социалните мрежи например, за да могат педофилите умело и лесно да спечелят доверието на децата, им се налага да са адаптивни и да са добри психолози. „В следствие на това – да бъдат добри манипулатори, да успеят да завъртят детето в клопка, така че да използват зависимостта, която са успели да изградят”, допълни той.
Според експерта по киберсигурност, децата са лесна жертва, защото са уязвими и най-често това са деца, които се чувстват фрустрирани или изолирани.
Никога не е късно едно дете да прекъсне комуникацията с педофил и да каже на родителите си, а има и неправителствена организация, която се занимава с консултации и подкрепа на такива пострадали деца, каза още Любомир Тулев.
Чуйте целия разговор във видеотоРедактор: Цвета Лазаркова
Последвайте ни