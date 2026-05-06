Национално-либералната партия (НЛП) на Румъния официално обяви, че минава в опозиция след падането на правителството на Илие Боложан. Партията призова Социалдемократическата партия (СДП) да поеме отговорност за политическата криза, която, според либералите, е предизвикала, и „да спре да бяга от отговорност“.

Решението беше подкрепено от 50 измежду 54 присъствали партийни ръководители.

След заседанието лидерът на НЛП Илие Боложан и първият заместник-председател Чиприан Чуку направиха кратко изявление. Чуку, който е и кмет на Букурещ, заяви, че вотът на недоверие е създал ново парламентарно мнозинство и че либералите няма да участват в него.

Румънското правителство падна след вот на недоверие

„Новото мнозинство трябва да поеме отговорност за управлението. СДП разруши коалицията, а след това заедно с АОР внесе вота. Затова трябва да управлява и да спре да бяга от отговорност. СДП вече не е надежден партньор за НЛП при съставяне на ново правителство“, заяви Чуку.

Либералите увериха, че и от опозиция ще подкрепят важни ангажименти като приключването на проектите по Националния план за възстановяване и устойчивост, програмата SAFE и плана за икономическо възстановяване.

