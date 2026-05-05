БТА
-
Криза за керосин: Великобритания разреши в един самолет да се събират пътници от различни полети
-
Защо САЩ изтеглят войници от Германия
-
САЩ забавя доставките на ракети в Европа
-
Какви са предизвикателствата пред европейските авиокомпании
-
В разгара на празниците: Гърция е парализирана от национална стачка
-
Колко и кои са европейските страни със задължителна военна служба
Той беше приет с 281 гласа
Румънското правителство падна след вот на недоверие. Той беше приет с 281 гласа "за" при необходими най-малко 233 гласа. "Против" гласуваха четирима парламентаристи, а три гласа бяха анулирани.
Предложението беше внесено от Социалдемократическата партия (СДП), която напусна управляващата коалиция, съвместно с крайнодесния опозиционен Алианс за обединение на румънците (АУР) и парламентарната група "МИР-Румъния на първо място".
Протести в Букурещ срещу мерките за стабилизиране на бюджета и овладяване на кризата
Вотът на недоверие под надслов "Спрете "Плана Боложан" беше за "унищожаване на икономиката, обедняване на населението и измамна продажба на държавни активи". Той бе подписан от 254 от общо 646 парламентаристи.
До него се стигна, след като СДП - най-голямата партия в управляващата четирипартийна коалиция, оттегли подкрепата си към премиера Илие Боложан, който е лидер на Национално-либералната партия (НЛП). СДП също така оттегли министрите си от правителството и обяви, че то вече не разполага с парламентарно мнозинство.
Коалиционният кабинет, който включваше СДП, НЛП, Съюз за спасение на Румъния (ССР) и Демократичния съюз на унгарците в Румъния (ДСУР), встъпи в длъжност в края на юни миналата година.Редактор: Цвета Лазаркова
Последвайте ни