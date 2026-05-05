Румънското правителство падна след вот на недоверие. Той беше приет с 281 гласа "за" при необходими най-малко 233 гласа. "Против" гласуваха четирима парламентаристи, а три гласа бяха анулирани.

Предложението беше внесено от Социалдемократическата партия (СДП), която напусна управляващата коалиция, съвместно с крайнодесния опозиционен Алианс за обединение на румънците (АУР) и парламентарната група "МИР-Румъния на първо място".

Протести в Букурещ срещу мерките за стабилизиране на бюджета и овладяване на кризата

Вотът на недоверие под надслов "Спрете "Плана Боложан" беше за "унищожаване на икономиката, обедняване на населението и измамна продажба на държавни активи". Той бе подписан от 254 от общо 646 парламентаристи.

До него се стигна, след като СДП - най-голямата партия в управляващата четирипартийна коалиция, оттегли подкрепата си към премиера Илие Боложан, който е лидер на Национално-либералната партия (НЛП). СДП също така оттегли министрите си от правителството и обяви, че то вече не разполага с парламентарно мнозинство.

Коалиционният кабинет, който включваше СДП, НЛП, Съюз за спасение на Румъния (ССР) и Демократичния съюз на унгарците в Румъния (ДСУР), встъпи в длъжност в края на юни миналата година.

