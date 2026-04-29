От една страна в Румъния се завръща кризата, свързана с доверието в румънската икономика, но от друга страна има политическа криза. От трета са хората, които протестират. Това заяви журналистът Владимир Митев в ефира на „Здравей, България”.

„Румъния е в техническа рецесия от края на миналата година, тъй като нейният икономически модел на растеж беше базиран на потреблението. В продължение на около десет години заплатите се увеличаваха, което водеше до ръст в потреблението. В момента, в който разходите трябваше да бъдат ограничени, то спадна, и това е част от настоящия проблем на страната“, каза журналистът.

„Протестите вървят така или иначе през цялото време, откакто започнаха мерките за икономии. Може би е от значение, че вътре в коалицията има противоречия. Например румънският премиер Илие Боложан поиска да приватизира през борсата миноритарни дялове в държавни компании, за което срещна съпротивата на Социалдемократическата партия“, коментира Митев.

„Не на последно място, най-голямата работодателска организация в страната също излезе с тревожно съобщение до медиите, че резултатите от тези реформи засега не са много успешни, тъй като спрямо февруари отново има покачване на лихвените нива, по които Румъния финансира своя дълг. Ако февруари те са били около 6,41%, то сега са към 7,3%. Също има тревоги на тази работодателска организация, че леята би могла да се обезцени допълнително в момента”, каза още журналистът.

Редактор: Ивета Костадинова