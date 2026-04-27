Европейската прокуратура в Клуж разследва съмнения за корупция и манипулирана обществена поръчка за медицинско оборудване, закупено по време на пандемията от COVID-19. Случаят е свързан с търг от 2021 г. на стойност около 1,5 млн. евро, при който има данни, че условията са били предварително формулирани в полза на конкретна компания.

По информация на разследващите, фирмата, спечелила поръчката, е била облагодетелствана чрез спецификации в документацията, които практически ограничавали конкуренцията. Подозренията са, че представители на компанията са предлагали подкупи на служители от Окръжната спешна болница в Брашов, за да гарантират успешното си класиране в процедурата.

Разследването обхваща и възможно участие на държавни служители, които според събраните данни са поискали и получили около 5% от стойността на договора. При извършените претърсвания са иззети документи, електронни устройства и други материали, които могат да имат значение за доказване на предполагаемите нарушения.

Действията по разследването се провеждат със съдействието на румънските институции, включително полицията и специализирани дирекции за икономически престъпления. Европейската прокуратура подчертава, че всички замесени лица се считат за невинни до доказване на противното от компетентен съд, тъй като разследването продължава.

Редактор: Ралица Атанасова