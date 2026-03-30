Публикуваната обществена поръчка за проектиране на Националната детска болница поражда сериозни въпроси и притеснения сред експерти и представители на гражданската инициатива. Темата коментира Надежда Цекулова – член на подалия оставка Обществен съвет по проекта, в ефира на „Социална мрежа“ по NOVA NEWS.

Тя припомни, че оставката на съвета е била подадена още през октомври, именно заради липсата на яснота около подготвяната процедура. По думите ѝ тогава не е имало гаранции, че обществената поръчка ще отговаря на необходимите изисквания. Шест месеца по-късно документите вече са публикувани, а експерти са направили първоначален анализ.

Според Цекулова, макар към заданието да са приложени разработените с участието на международни консултанти аналитични документи, самата поръчка позволява сериозни отклонения от тях. „Това на практика може да обезсмисли голяма част от вече свършената работа“, посочи тя.

Един от основните проблеми, които експертите открояват, е свързан с бюджета. Обявената стойност от около 5 млн. евро според тях е недостатъчна, за да привлече големи международни проектантски компании. Друг съществен пропуск е липсата на ясно предвиден директен достъп от Околовръстния път на София. По думите ѝ това може значително да затрудни достъпа до бъдещото лечебно заведение и да създаде организационни проблеми.

„Тези на пръв поглед технически детайли могат да се окажат фундаментални за крайния резултат“, подчерта Цекулова. Тя предупреди, че съществува риск важни инфраструктурни въпроси – като осигуряване на електричество, вода и канализация – да бъдат решавани в движение, което би довело до оскъпяване и компромиси с качеството.

