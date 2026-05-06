Директорът на Националния военноисторически музей (НВИМ) доц. д-р Соня Пенкова отправи празничен поздрав към българските военнослужещи и отдаде почит към поколенията воини, отдали живота си за Родината.

„Много поводи за гордост имаме и ние тук във Военно-историческия музей. Честит празник на хората с пагони и без пагон, на българската армия, на въоръжените сили, на Министерство на отбраната. Поклон пред героизма на загиналите, сила и смелост пред предизвикателствата на живите. Благодарим ви!“, заяви тя.

6 май - Ден на храбростта и Българската армия

Пенкова припомни дългия исторически път на честването на Гергьовден като Ден на храбростта и празник на Българската армия. „Дълга история има този празник в Третото българско царство и след това започва честването му като ден на храбростта, който събира на едно място носителите на Ордена за храброст, деня на възкачване на Батенберг на българския престол и също така рождения ден на руския император“, обясни тя.

По думите ѝ, военните паради са неизменна част от традицията. Доц. Пенкова подчерта, че честванията имат дълбоки корени и извън столицата.

„Военни паради в българската история се провеждат от самото начало още от 1879 година по различни поводи. Дори в Рилския и в Пробърженския манастир“, посочи тя.

Тя припомни и съвременното възстановяване на традицията: „През 1991 година за първи път бяха изнесени на 6 май знамената с почетен караул. Тръгна, воден от президента доктор Желев, продължи до Света Неделя, мина покрай Свети Георги и спря на Незнайния войн“.

Директорът на НВИМ обърна внимание и на начина, по който историческите факти се интерпретират днес. „Има много история и много памет събрана. Тук има много поуки, които ни е все още трудно четем, защото носят белега на политическа конюнктура“, заяви тя.

Пенкова представи и една от ключовите експозиции на музея – посветена на военните художници. „Изложбата, която открихме в чест на празника, показва един друг прочит на духа на българската армия. Прочит през четката, през палитрата на военните художници“, обясни тя.

Особено внимание тя отдели и на човешките страдания във войните: „Само при Чаталджа си отиват 1500 български войници. Много трудни битки имало тогава“.

Денят на храбростта и Българската армия беше отбелязан с тържествени събития и във Военноисторическия музей, където се съхраняват едни от най-ценните реликви на българската военна история. „Военноисторическия музей в София е мястото, където могат да бъдат видени най-много български знамена от националноосвободителното движение и бойните знамена на армията“, съобщи заместник-директорът на музея Деяна Костова. По думите ѝ тези знамена са „светини“, под които хиляди български войници са проливали кръвта си.

Костова подчерта, че сред експонатите има и спасени знамена с изключително вдъхновяващи истории. Тя разказа за знамето на 15-и Ломски полк, което е било символично изгорено и тайно укрито от командирите, за да не попадне в плен, както и за подвига на поручик Ангел Янчев, който е носил платното на знамето около тялото си, въпреки раните си, за да го опази.

Заместник-директорът припомни и значението на Ордена за храброст, учреден през 1880 г., който се дава само за заслуги на бойното поле и само на военни лица. „За да носиш този орден, трябва да бъдеш истински герой“, подчерта Костова.