Възникна напрежение между централното правителство на Испания и властите на Канарските острови заради решението круизният кораб, засегнат от хантавирус, да акостира на архипелага.

Испанското Министерство на здравеопазването обяви, че плавателният съд ще бъде приет на Канарските острови „в съответствие с международното право и хуманитарните принципи“. След пристигането на кораба медицински екипи ще прегледат и лекуват пътниците и екипажа, след което те ще бъдат транспортирани до страните си.

Междувременно регионалното правителство на Канарските острови се противопостави на решението. Председателят на местната власт Фернандо Клавихо заяви, че архипелагът не подкрепя допускането на кораба заради опасения, свързани със здравната сигурност.

