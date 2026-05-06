Войската, знамето и църквата за нашите предци бяха така жадуваните символи векове наред - за българския дух и държавност. Славните страници на историята се четат през светлите образи и славните дела на хиляди военначалници, офицери и войници. По бойните полета показваха какво означава да мобилизираш духа си до степен, която врагът не може да предполага. Те са символ на доблест, дълг, правда, обединение и справедливост. Печелели са битки, които са смятани за загубени. Това каза държавният глава Илияна Йотова в тържествената си реч по време на честването на 6 май.

„6 май носи особен заряд, изпълнен с българска гордост всенароден празник. Знамената-светини са пред нас - свидетели на тежки битки и безмерен героизъм. Те са къс плат, но и къс от нашата история, но и летопис на неувяхващата слава на българската армия. Днес нашата почит е към българското знаме и към историята. Под тези знамена, често с цената на живота си, воюваха за свободата и независимостта истински българи родолюбци. 6 май и 20 април са дни на възторг и свобода“, заяви Илияна Йотова.

6 май - Ден на храбростта и Българската армия

По думите на президента армията е гордостта на българския народ. „Военнослужещите носят своята служба с чест и достойнство, винаги където е най-трудно. Освен воинските задължения, те са сред пожарите и наводненията, в болниците, където спасявате човешки животи, забравили себе си. Очакванията към армията са много големи, но държавата трябва да изпълни своя дълг към нея в тежки трудни и опасни времена. Конфликтите са навсякъде около нас, влязоха дори в домовете ни, но с дързост, чест и достойнство, военнослужещите са гарант за мира, сигурността и благоденствието на българския народ“, отбеляза Йотова.

Според нея чрез високото чувство за дълг военните преодоляват трудностите и взимат тежки решения.

