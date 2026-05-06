В Истанбул днес започна съдебният процес срещу двама мъже, обвинени в убийството на турския журналист и активист Хакан Тосун в края на 2025 г., съобщиха правозащитни организации, на които им беше позволено да присъстват на заседанието, предаде АФП.

Първоначално обвинени в непредумишлено убийство, двамата заподозрени на възраст 19 и 25 години сега са съдени за умишлено убийство, отбелязва агенцията.

Журналистически организации заподозряха, че смъртта на Хакан Тосун, който е отразявал множество социални и екологични борби, е свързана с професията му. Заподозрените и свидетели обаче твърдят, че смъртта му е настъпила вследствие на сбиване, предизвикано от обикновен словесен конфликт.

Кадри от видеокамери за наблюдение показаха, че 50-годишната жертва е била брутално нападната през нощта на улица в истанбулския квартал Есенюрт. Аутопсията установи, че смъртта е настъпила вследствие на мозъчен кръвоизлив.

"Репортери без граници" призовава да бъде разкрита цялата истина, по-специално да се установи дали убийството е било извършено заради журналистическата му дейност", заяви пред АФП представителят организацията в Турция Ерол Йондероглу.

Според турската асоциация за защита на човешките права MLSA, само трима от множество журналисти, желаещи да присъстват на съдебния процес днес, са били допуснати в съдебната зала.

