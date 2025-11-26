Турски съд осъди популярен политически журналист и коментатор на четири години затвор за „заплаха“ срещу президента Реджеп Тайип Ердоган. Това съобщи неправителствена организация, която го представлява, предаде АФП.

Съдът осъди Фатих Алтайлъ „на 4 години и 2 месеца затвор“, заяви правозащитната организация MLSA.

Той беше арестуван през юни, след като обсъди анкета, според която 70% от хората се противопоставят на Ердоган да стане президент до живот. Във видеоклипа, създаден за неговия канал в YouTube, Алтайлъ казва, че няколко султани от Османската империя са завършили живота си „убивани“ или „удушени“.

Редактор: Станимира Шикова