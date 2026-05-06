Новото правителство трябва да поеме задачите, които стоят пред държавата – бюджет, финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост, реформа в правосъдната система. Всичко това има нужда от активни действия. Това каза Николай Денков от „Продължаваме Промяната” пред журналисти.

"От ПП ще подкрепяме всичко, което е разумно и помага за развитието на държавата, независимо от това кой го е предложил", увери депутатът. Той подчерта, че формацията ще отправя и съответните критики.

„Демократична България“ няма да подкрепи състав на правителство и ще бъде ясна опозиция

По повод 6 май Денков каза, че държавата трябва да се грижи за техническото оборудване на както на армията, така и за военнослужещите.

