В днешния ден пожелавам на българското общество повече сила и смелост, а също така и смелост на новите управляващи. Власт трудно се печели, лесно се губи, а най-лесно се разочароват хората. Това каза комуникационният експерт Пепи Димитрова в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Шеф Иван Манчев каза, че празниците са възможност да се върнем в миналото и да оценим направеното. Той каза, че обществото обича да прехвърля отговорността на властта, но от своя страна управляващите трябва да работят за него.

По отношение на бюджета Димитрова коментира, че 1,5 милиона работещи издържат 2 милиона пенсионери и 600 хиляди в администрацията, а „това е несправедливо". Затова тя очаква властта да ограничи „безразсъдното харчене”.

Харчи ли държавата повече, отколкото може да си позволи

По повод геополитическите пристрастия експертът смята, че в Министерски съвет ще има „хора, обичащи Русия, и хора, обичащи Европа”. Също така е на мнение, че в правителството ще има такива, които ще искат да се харчи повече, и други, които ще искат да ограничат това.

Манчев коментира, че щом Радев е бил 9 години във властта, следва да е подготвен за новата ситуация. Затова не смята, че трябва да се дава толеранс от време за решаване на ключовите проблеми. Той е на мнение ,че за да спечели Радев толкова много избиратели, това означава, че предходните управляващи са разочаровали хората.

