Снимка: Стопкадър
-
Русенци отбелязват празника на града с празнична програма и безплатен транспорт
-
Регионалният министър: Свлачището край Пампорово не е било регистрирано
-
Има ли рискове заради разлива на пестициди в складове във Великотърновско
-
След трите почивни дни: Къде е най-натоварено движението
-
Фестивал на сиренето и млечните продукти се провежда във Враца
-
Какви са цените на ягодите тази година
След това мощите ще бъдат изложени и в други градове в страната
На Гергьовден празнува и манастирът „Св. Георги Победоносец“ в Поморие. Празничният ден започна с архиерейска света литургия, отслужена от митрополит Арсений. Тази година празникът има особено значение за православните християни, тъй като в манастира са изложени за поклонение мощите на Св. Георги Победоносец. Светинята беше посрещната с литийно шествие и привлече десетки вярващи.
По думите на архимандрит Стефан т.нар. „честна ръка“ представлява свята реликва, която носи благословение на вярващите. Мощите идват от манастир в района на Халкидики, където се съхраняват от векове.
Русенци отбелязват празника на града с празнична програма и безплатен транспорт
Празникът преминава в тържествена и молитвена атмосфера, с участие на множество духовници и миряни. Вярващите имат възможност да се поклонят на светинята днес и утре.
След Поморие мощите ще бъдат изложени и в други градове в страната, включително Сливен, Ямбол и Бургас.
Последвайте ни