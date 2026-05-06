На Гергьовден празнува и манастирът „Св. Георги Победоносец“ в Поморие. Празничният ден започна с архиерейска света литургия, отслужена от митрополит Арсений. Тази година празникът има особено значение за православните християни, тъй като в манастира са изложени за поклонение мощите на Св. Георги Победоносец. Светинята беше посрещната с литийно шествие и привлече десетки вярващи.

По думите на архимандрит Стефан т.нар. „честна ръка“ представлява свята реликва, която носи благословение на вярващите. Мощите идват от манастир в района на Халкидики, където се съхраняват от векове.

Празникът преминава в тържествена и молитвена атмосфера, с участие на множество духовници и миряни. Вярващите имат възможност да се поклонят на светинята днес и утре.

След Поморие мощите ще бъдат изложени и в други градове в страната, включително Сливен, Ямбол и Бургас.