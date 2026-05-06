Днес Русе отбелязва не само Деня на храбростта и Българската армия, но и почита своя покровител св. Георги Победоносец. По повод празника за жителите и гостите на града е подготвена богата програма, а градският транспорт е безплатен. Свободен е и достъпът до експозициите в Историческия музей.
Празничният ден започва в 9:00 часа с тържествена литургия в храм „Св. Георги“, където се съхранява частица от мощите на светеца.
От 11:30 часа на площад „Батенберг“, пред паметника на загиналите в Сръбско-българската война, ще се проведе официалната церемония. В програмата са включени приемане и освещаване на бойните знамена, както и благодарствен молебен.
В 12:00 часа децата на Русе ще могат да се включат в специално обособено „градче на игрите“ с образователни и забавни занимания. През деня са предвидени концерти в Розариума, както и арт ателиета пред художествената галерия.
Вечерната програма продължава между 18:30 и 20:00 часа по крайбрежната алея, където всички желаещи ще могат да наблюдават парад на платноходки и катери.
Кулминацията на празника е от 20:00 часа с концерт на TANGRA, съпроводен от впечатляващо лазерно шоу, създадено специално за събитието от Анди Фолкнар.
