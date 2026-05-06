На 6 май България почита Свети Георги Победоносец - един от най-тачените християнски светци и символ на вярата, смелостта и победата над злото. Роден в края на III век в Кападокия, той избира пътя на войник като баща си и бързо се издига в римската армия. Вместо да се подчини на гоненията срещу християните, Георги открито защитава вярата си - решение, което му коства живота, но го превръща в мъченик и духовен закрилник.

С образа му е свързана и една от най-известните легенди - за победата над змея. Според преданието светецът спасява хората от чудовище, което всява страх и жертви, като с копието си го побеждава и носи надежда и вяра. Тази сцена остава траен символ в иконографията - знак за триумфа на доброто над злото.

6 май - Ден на храбростта и Българската армия

У нас Гергьовден е сред най-големите пролетни празници, свързан с новото начало, плодородието и живота. Подготовката започва още от предния ден с украсяване на домовете, плетене на венци и приготвяне на обредни хлябове. В центъра на празничната трапеза е агнето - символ на жертвата и благоденствието.

Хората се събират около обща празнична трапеза, която първо се прекажда, а след това започват веселбата, песните и наздравиците. Задължително присъстват печено агнешко, пресни зеленчуци, хляб и вино, а атмосферата се допълва от традиционни песни за плодородие и здраве. Следобедът преминава в хора и игри, като се връзват и люлки - според вярванията, който не се люлее, няма да има късмет през годината. В някои райони се изпълняват и обичаи за гадаене: момите вадят от „мълчана вода“ оставени накити или китки, за да разберат какво ги очаква в любовта.

Петвековен обичай в Добринище: „Топене на китки“ и търкаляне за здраве за Гергьовден

Гергьовден е вторият най-празнуван имен ден в България след Ивановден. Той е празник на носещите имената Георги, Гергана, Гинка, Ганка, Ганчо, Генчо, Генади, Гошо, Глория, Генка, Генко, Галин, Галина, Галя и други.

Редактор: Цветина Петкова