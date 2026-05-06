В Добринище Гергьовден се отбелязва с богата програма и съхранени традиции, които всяка година привличат хиляди хора. Градчето в подножието на Пирин се превръща в истински празничен център, а кулминацията настъпва точно на обяд, когато централният площад се изпълва с жители и гости, хванати на кръшни народни хора.

Празничният ден започва още преди изгрев с един от най-старите местни обичаи - „Топене на китки“. В навечерието на празника момичета и жени пускат венчета от цветя в съд с вода, като всяка китка е отбелязана със знак, за да бъде разпозната на следващата сутрин.

Според традицията по песните и наричанията при изваждането им се гадае за здраве, любов и късмет през годината. Обичаят включва и елемент на закачка - ергени могат да „откраднат“ китките, а връщането им често се свързва със знак за симпатия или дори предложение.

Рано сутринта на Гергьовден китките се изваждат една по една, като всяка сричка от изпятите песни носи послание за бъдещето. Местните разказват, че символиката в тях предсказва берекет, благополучие и личен успех. Традицията се предава от поколение на поколение и остава жива благодарение на активното участие на младите хора.

Друг характерен ритуал е търкалянето в росата - обичай за здраве и сила. Жени и момичета се търкалят по тревата рано сутрин, вярвайки, че колкото капки роса ги покрият, толкова здраве ще имат през годината. Този ритуал също събира десетки участници и предизвиква интереса на посетителите.

След сутрешните обичаи празникът се пренася в центъра на града, където всяка махала представя своя програма с песни и танци. Все повече хора избират да облекат традиционни носии, което придава още по-автентична атмосфера на събитието. Гергьовден в Добринище е не просто празник, а живо доказателство за силата на българските традиции и тяхното място в съвременния живот.

Местните споделят, че празникът е особено почитан, тъй като много от жителите носят името Георги. Затова денят е изпълнен не само с обичаи, но и с лични поводи за радост и семейни тържества.