Снимка: Садет Кърова, кореспондент на БТА
Била е в неизвестност от 18 април
Откриха тялото на издирвана жена, била в неизвестност от 18 април, след като напуснала дома си в Разград, съобщиха от Областната дирекция на МВР.
Тялото на 46-годишната Кремена Панова е открито в следобедните часове днес близо до язовирната стена в местността Пчелина. На място са изпратени полицейски екипи, които извършват оглед. Очаква се и съдебен лекар, който да установи причините за смъртта.
От полицията припомнят, че жената е обявена за изчезнала от близките си и за последно е забелязана в местността Пчелина в землището на Разград. Ден по-късно на брега на язовир „Пчелина 2" са открити нейната раница и обувки.
