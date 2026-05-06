На мили от земята и реанимационната зала, пилоти и медици са в обща битка за живот. Напрежението стига до червено на военните Spartan. Зад стените на самолета не малко пъти са били спасявани човешки животи и са били променяни съдби.

Медицинската евакуация по въздух е дълг и чест, но повече от всичко друго – шанс за оцеляване. От донорски ситуации по диагонални точки на страната, до спешно реанимиране на деца и тежко пострадали у нас и в чужбина.



Майор Жасмина Христова, пилот от състава на екипажа на C-27J Spartan, казва, че всички задачи от донорска ситуация до медицинска евакуация се отличават с надпревара с времето. „Не само като изминало време, но и като метеорологични условия. Откъде ще минем, за да стигнем максимално бързо и безопасно”, допълва тя.

„Ангели в небето”: Говорят пилотите, които спасяват животи



Българският Spartan участва в усилията при транспортирането на пострадалите младежи от Северна Македония.



Старшина Мария Борисова, бордна медицинска сестра от ВМА споделя, че за последните 16 години имат много реализирани мисии. „Някои за масово пострадали, други са за превоз на деца в критично състояние”, казва тя и допълва „Всичко на борда трябва да бъде премислено – като апаратура, медикаменти предвид броя на пострадалите и тяхното състояние. Всяко едно усложнение, което може да настъпи по време на полета, ние трябва да сме го предвидили. И от медицинска, и от авиационна гледна точка.”

„Бих казала, че няма да забравим никога задачата в Македония, преди година. Задачата беше много тежка, успяхме да я изпълним успешно. Децата са пациенти, които не се забравят никога”, разказва колегата й старшина Цветелина Иванова,



Всеки полет е опит да бъде спасен живот, а всяка мисия – спомен за цял живот. Зад пагона стои отговорност. Под униформата туптят големи сърца. А на десетки мили от земята трескаво се борят за нечий живот.