Най-малко осем души са загинали, а 36 са пострадали при пожар в търговски център западно от Техеран, съобщи държавната телевизия IRIB, цитирана от Reuters.

По данни на местната противопожарна служба огънят се е разпространил бързо заради използваната запалима облицовка на сградата. Кадри, разпространени от ирански медии, показват гъст дим, издигащ се над района на инцидента.

Инцидентът се случва на фона на напрегната обстановка в региона и крехко примирие между Иран и Съединени американски щати, поставено под натиск след размяна на огън между двете страни по-рано тази седмица.

Причините за пожара се изясняват.

