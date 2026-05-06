Американската операция за насочване на блокирани кораби през Ормузкия проток ще бъде временно преустановена за кратък период от време, обяви президентът Доналд Тръмп. Причината е значителен напредък в преговорите с Иран.

Държавният секретар Марко Рубио също коментира, че първата американска военна операция в региона „Епична ярост“ е приключила успешно. По думите му Техеран не разполага с капацитет да контролира трафика през Ормузкия проток. Той допълни, че войната е приключила, но мирът все още е недостижим. Към момента няма официална реакция от Иран.

