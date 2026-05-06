По думите му това е един от най-значимите празници в съвременната българска държава
Денят на храбростта е повод за памет на тези, които са загинали за България. Говорим за стотици хиляди герои. Това заяви историкът доц. Тодор Чобанов в ефира на „Твоя ден“ по повод 6 май - Ден на Българската армия. По думите му това е един от най-значимите празници в съвременната българска държава, който носи дълбока историческа и морална символика.
Според Чобанов празникът започнал да се оформя веднага след Освобождението, когато през 1880 г. княз Александър I учредява Ордена за храброст „Св. Георги“. „Идеята е с този орден да бъдат награждавани всички, които са се отличили във войните“, посочи той, като допълни, че първоначално денят се свързва с 23 април (стар стил) - Георгьовден. По-късно традицията се развива при цар Фердинанд с военни паради и тържества, а през 1931 г. 6 май става официален празник на армията. След 9 септември празникът е прекъснат за десетилетия и е възстановен едва през 1993 г.
„Младите хора не бива да забравят, че за тяхната свобода е плащано с много кръв и героизъм“, подчерта доц. Чобанов. Той акцентира, че армията е била не само военна сила, а и важна възпитателна институция, която е приобщавала поколения българи към обществения живот.
Доц. Чобанов коментира и състоянието на съвременната армия: „Колкото е по-силна нашата професионална армия, толкова по-добре за българската държава“.
Редактор: Ралица Атанасова
