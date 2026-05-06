Астрономи, използващи космическия телескоп „Джеймс Уеб“ на НАСА/ЕСА/CSA, заедно с космическия телескоп „Хъбъл“ на НАСА/ЕСА, са изследвали задълбочено хиляди млади звездни купове в четири близки галактики. Те са изучавали купове на различни етапи от еволюцията, а откритията им показват, че по-масивните звездни купове се появяват по-бързо от облаците, в които са се родили, изчиствайки газа и изпълвайки галактиката с ултравиолетова светлина.

Астрономите отдавна знаят, че разбирането как се образуват звездните купове е ключово за разкриване на други тайни на галактическата еволюция. Звездите се образуват в купове, създадени, когато облаци от газ се свиват под влиянието на гравитацията. Тъй като все повече звезди се раждат в колапсиращ облак, силните звездни ветрове, суровата ултравиолетова радиация и експлозиите на свръхнови от масивни звезди в крайна сметка разпръскват облака, прекратявайки образуването на звезди, преди целият газ да се изразходва. След като облакът от газ, в който се е родил звездният куп, изчезне, неговата светлина може да се отрази и върху други области на образуване на звезди в галактиката. Този процес се нарича звездна обратна връзка и означава, че по-голямата част от газа в галактиката никога не се използва за образуване на звезди. Изследването на това как се развиват звездните купове може да отговори на въпроси относно образуването на звезди в галактически мащаб.

Изследванията на най-близките региони на образуване на звезди в галактиката Млечен път и галактиките джуджета, които обикалят около нея, позволяват на учените да анализират звездните купове в най-малките детайли. Но позицията на Земята в диска на нашата галактика означава, че само няколко такива региона са видими за нас. Чрез наблюдение на близките галактики, астрономите могат да изследват хиляди региони на образуване на звезди и да характеризират цели популации от звездни купове на много етапи от еволюцията. Това стана възможно благодарение на изстрелването на космически телескопи, най-вече на "Хъбъл".

Непрекъснатото развитие на инфрачервената астрономия позволява да се разкрие повече информация за най-младите звездни купове.

"Хъбъл" и "Джеймс Уеб" работят заедно, за да осигурят широкоспектърен поглед върху хиляди млади звездни купове. Международният екип от астрономи е проучил изображения на четири близки галактики - Месие 51, Месие 83, NGC 4449 и NGC 628. Резултатите, публикувани в Nature Astronomy, показват, че най-масивните звездни купове най-бързо освобождават газовата си обвивка и започват да осветяват галактиката си най-рано.

Водещ автор на проучавено и ръководиел на програмата е Анджела Адамо от Стокхолмския университет и Центъра „Оскар Клайн“ в Швеция.

Екипът идентифицира близо 9000 звездни купове в четирите галактики в различни еволюционни етапи: млади купове, които току-що започват да се появяват от своите "родилни" облаци газ, купове, които частично са разпръснали газа и напълно незасенчени купове, видими в оптична светлина. Учените успяха да оценят масата и възрастта на всеки куп от неговия светлинен спектър. Най-масивните купове са се появили напълно и са разпръснали облаците газ след около пет милиона години, докато по-малко масивните купове са били на възраст между седем и осем милиона години, когато са се появили от своите "люлки".

Отговорът на този отворен въпрос кои звездни купове най-бързо изчезват от "родилните" си облаци, допринася за разбирането ни за формирането на галактиките.

Масивните звездни купове с изобилието си от горещи звезди естествено излъчват по-голямата част от ултравиолетовата светлина в галактиките. Но това потвърждава, че те също така получават предимство в създаването на звездна обратна връзка пред по-леките купове. Познаването на това къде и кога тази звездна обратна връзка е най-силна през целия живот на една галактика позволява на астрономите да предскажат по-добре как "горивото", образуващо звезди, се разпределя в галактиката и следователно как е вероятно да се образуват звезди и звездни купове.

Колкото по-бързо се изчиства газът в рамките на звездния куп, толкова по-ранните протопланетни дискове около звездите са изложени на силно ултравиолетово лъчение от други звезди и толкова по-малка е възможността те да привлекат допълнителен газ от мъглявината. Това намалява възможностите им да образуват прах и да създават планети, сочат учените.