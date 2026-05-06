Австралия ще инвестира над 7 милиарда долара за увеличаване на националните си запаси от гориво и създаване на постоянен държавен резерв, обяви премиерът Антъни Албанезе. Новата мярка ще гарантира, че страната разполага с гориво за поне 50 дни.

До момента Австралия внася около 80% от необходимото ѝ гориво, като от началото на конфликта в Близкия изток изпитва недостиг в някои региони. Досегашните ѝ резерви, покриващи приблизително 30 дни потребление, се базират основно на запаси, поддържани от частни компании.

Министърът на енергетиката Крис Боуен подчерта, че страната е сред малкото държави в Международната енергийна агенция, които досега не са разполагали с държавен резерв от гориво.

"Федералният бюджет ще включва пакет от мерки за сигурност и устойчивост на горивото в страната. Целта е да се гарантира, че австралийците могат да имат по-голяма увереност в защитата на енергийния ни суверенитет - не само по време на тази криза, но и в бъдеще, чрез защита на енергийните интереси на страната...Мярката е насочена към справяне с регионални изчерпвания на запасите и ограничения в доставките за ключови потребители при евентуална нова криза", заяви премиерът на Австралия Антъни Албанезе.

"Ще разполагаме с държавен резерв от около един милиард литра гориво, който ще допълва задължителните минимални запаси на частния сектор. Особено внимание ще бъде обърнато върху дизеловото и реактивното гориво, където е необходимо да гарантираме по-голям вътрешен капацитет и сигурност на доставките при най-неблагоприятни сценарии. Това е съществена и положителна промяна" , каза министър Крис Боуен.

Редактор: Цветина Петкова