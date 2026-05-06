На летището в Чешнегирово тренират специалните сили. Те са хората, които могат буквално всичко във всякакви условия и на всякакъв терен. Специално за зрителите на NOVA една от групите ще се хвърли от 3 000 м., ще взриви камион с дрон и ще ни покаже как се неутрализира склад на атентатори.

Задачата на Специалните сили е да стигнат до склада с дронове на противника. Всичко започва с подготовката. Ще се наложи полет със самолет и скок с парашут.

"Те са най-голямото оръжие и най-голямата заплаха за нас и за да бъдем ние ефективни на бойното поле е необходимо ние да им противодействаме. Един от начините е именно да ни унищожаваме местата, където те се произвеждат и изработват", каза полковник Стоян Асенов по повод дроновете.

"Това, което крепи духа на българските военнослужещи е любовта към родината. Аз не познавам човек, който носи униформа и който да не обича безумно родината си. Хората в униформа са готови да направят всичко за колегите си. Ние сме едно голямо семейство", каза бригаден генерал Божидар Бойков.

"Армията се промени много за 27 години. Днес виждаме колко много платформи има в Българската армия и колко много предстоят в близките месеци и години. Най-голямата промяна, която виждам е свързана с промяната на начина на мислене", споделя още той.

