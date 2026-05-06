Млади гвардейци от цяла България се събраха на площад "Княз Александър Батенберг" на първия си Национален преглед. Той ще завърши с шествие на младите гвардейци. Ученическите, детските и студентските гвардейски отряди се събраха в столицата, за да отбележат 150-годишнината от избухването на Априлското въстание.

"Днес е голям празник. Първо, отбелязваме паметта на Свети Великомъченик Георги – един обичан светец, с когото сме свързани. Второ, отбелязваме 150 години от избухването на Априлското въстание – едно забележително събитие в нашата история. Защото с първата пушка и първото писмо се ражда съвременна свободна България. Въстаниците са първообразът на българската войска, прочутото Черешово топче е първообразът на българската артилерия". Това каза служебният министър на образованието Сергей Игнатов по време на церемонията по Националния преглед на младежките гвардейски отряди.

"Съзаклятниците са били млади хора, образовани, състоятелни, направили са осъзнат избор, разпънали са себе си на кръста, за са възкръсне свободна България. А духът на априлци продължава да живее и след Освобождението. Това се вижда от подвизите на бойните полета през многото войни след това – всичките за обединението на България", подчерта служебният министър. „Този дух го виждам днес, във вас, в сърцата ви, скъпи ученици”, обърна се той към младите гвардейци, след което честити празника на всички.

"В пасхалния период на нестихваща радост от Възкресението на нашия Господ бихме искали да ви поздравим с деня на всемирно прославения и дивен Христов воин и чудотворец – св. Георги Победоносец, който е небесен застъпник и покровител на славното ни войнство", заяви българският патриарх Даниил.

"Като празнуваме Христовото Възкресение, ние тържествуваме и с най-голямата победа, която някога е била извоювана – победата над греха, смъртта и тлението. Участник в тази победа е станал и светият Христов великомъченик Георги, участници в нея ставаме и всички ние, когато с вяра изповядваме името на нашия Господ. Вярата е била хилядократното упование на нашите деди. С нея са живели и от нея са се ръководили всички наши велики предци, достойно място, сред които заемат и организаторите и участниците в Априлското въстание. С тази православна християнска вяра и с Христовото име на уста е отдавало живота си и нашето непобедимо и славно войнство, което и днес с чест и гордост празнува деня на победоносния свети Георги, Деня на храбростта и на славната българска армия", каза българският патриарх.

Слово произнесе и президентът и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили Илияна Йотова. "С изключително вълнение ви приветствам днес на първия Национален преглед на ученическите младежки гвардейски структури. Скъпи млади хора, този ден ще остане завинаги във вашите спомени и съзнание. Този преглед се провежда на знаков български площад, към който гледат най-високите държавни институции, символ на традиция и държавност. Този, който ви казва, че във високотехнологичния 21-ви век няма място за родолюбие и за българщина, нека да дойде пред вас на този площад, нека да погледне колко сте много, колко сте красиви в тези алени униформи, нека да погледне вашия поглед, изпълнен с родолюбие, амбиция и бъдеще", заяви президентът.

"Днес вие дойдохте от всички краища на любимото ни отечество. Вие имате различни желания, мечти, по различен начин си представяте бъдещето, но има нещо, което ви свързва и ще ви свързва навеки, и това е голямата любов към България. Скъпи млади хора, утре вие ще изберете своя път. Никога не забравяхте къде сте родени - в прекрасна България. Пазете честта на униформите, които сте облекли днес. В тях има много символика, много славна история и не по-малко славно бъдеще. Спомнете си за българските четници, българските юнаци, които направиха българската общонародна революция, чиято годишнина днес честваме", посочи държавният глава.

Преди тържествената церемония на площад "Княз Александър Батенберг" президентът Илияна Йотова посрещна в президентската институция част от младежките гвардейски отряди, както и доброволци към тях. Те проследиха тържествената смяна на караула пред сградата на "Дондуков" 2, а малко по-късно на церемония в Гербовата зала младежите от пет ученически и един студентски отряд връчиха своите клетвени обещания на държавния глава.

"Днес вие ще положите клетва в най-светлия ден – Денят на храбростта и Българската армия. Убедена съм, че този ден ще остане завинаги в живота ви. Каквото и да изберете за себе си оттук нататък, този ден ще бъде един от най-светлите, защото вие сте избрали още от сега да служите на България. Като сте облекли тези прекрасни червени униформи, в които има толкова смисъл, толкова много история, вие вече сте сложили клетвата пред родината. Вие сте наследници на славна история и славни времена. Ако днес някъде от високо ви гледат българските герои, българските четници, големите български командири, войници, оставили костите си по полетата на България, за да имаме днес свободно и независимо отечество, те ще бъдат изключително горди, защото тяхната саможертва не е напразна, защото тяхната любов към родината са предали на вас", заяви държавният глава в своето приветствено слово.

"В този клетвен за вас ден ви пожелавам да бъдете здрави, да бъдете достойни българи, да обичате България и където и да отидете, да носите самочувствието на една древна история, на древна държава, която има не една и две славни битки, в която никога българско знаме не е предадено, в която оръжията са много слаби пред волята и достойнството на българските воини", каза още тя.

Президентът Илияна Йотова връчи и грамоти за значим принос в развитието на инициативата „Младежки гвардейски отряди”, доброволчеството и гражданското общество в Република България.

Сдружение "Младежки гвадрейски отряди" е създадено преди близо 10 години с цел да възпитава патриотично чувство у младежите. В него членуват 1200 млади гвардейци от 29 отряда в цялата страна. Това е невоенна, доброволна организация, която възпитава патриотични ценности у младите хора.

"Това е върховна чест. Част сме от нещо много престижно и се доближаваме до редица добродетели, които се развиват у нас", споделя младият гвардеец Илия Йочев. Той е ученик в 10 клас в Смолян.

Връстничката му Йоана Братанова от Рудозем също сподели радостта си от това, че е част от гвардейския отряд. "Това изисква много дисциплина и отговорност. Всеки един от нас трябва да дава максимума от себе си, за да може отрядът да съществува и да се развива. Стремим се по всякакъв начин да го поддържаме", заяви тя.

Днес програмата на младежите е интензивна. След срещата с президента Илияна Йотова, в 13:30 часа те ще поведат шествие по централните булеварди в София за първия си Национален преглед.