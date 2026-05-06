Безопасното преминаване през Ормузкия проток ще бъде гарантирано, ако САЩ прекратят заплахите си и бъдат наложени нови процедури, заявиха военноморските сили на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция.

Това е първата реакция на Техеран по отношение на взетото решение на САЩ временно да прекратят операциите си, за да помогнат на блокираните кораби да преминат през тези води.

Тръмп преустанови „Проект Свобода” в Ормузкия проток

Корпусът не уточнява какво представляват новите процедури и благодари на собствениците и капитаните на корабите, че уважават иранските регулации, когато преминават през стратегическия морски път.

ВСИЧКО ЗА ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ В БЛИЗКИЯ ИЗТОК ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Ивета Костадинова