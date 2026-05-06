Анджелина Джоли постигна малка победа в съдебната битка с бившия си съпруг Брад Пит. След решение на съд в Лос Анджелис от 4 май актрисата от „Господарка на злото“ вече не е длъжна да предоставя на правния екип на Пит достъп до 22 имейла в нередактиран вид. Предишни решения я задължаваха да го направи.

Джоли и Пит водят дело от 2022 г. за Château Miraval, френската винарна, която някога притежаваха заедно и където сключиха брак през 2014 г. Екипът на Джоли приветства решението в изявление пред „Ю Ес Ей Тудей“.

"Това е важна победа за г-жа Джоли. Решението показва, че г-н Пит е излязъл напълно извън допустимите граници, когато е поискал достъп до очевидно защитени документи. Г-н Пит не получава нищо, нула“, заяви адвокатът ѝ Пол Мърфи. "Това е част от модела на поведение на г-н Пит да изисква контрол върху всичко, свързано с Анджелина, включително върху комуникацията ѝ със собствените ѝ адвокати. Изключително сме удовлетворени, че както Апелативният съд, така и първоинстанционният съд в крайна сметка сложиха край на това“, добави той.

Съдия Синди Панюко постанови, че имейлите между 50-годишната Джоли и нейни представители, които не са адвокати, попадат под защитата на адвокатската тайна. Според съдебните документи те са действали като „упълномощени представители“, подпомагащи правната стратегия.

Съдът прие, че 62-годишният Пит не е представил достатъчно доказателства, за да обори твърдението на Джоли за поверителност. Искането обаче беше отхвърлено без предрешаване на спора, което означава, че екипът му може отново да го оспори. Звездата от „Мария“ поиска и парични санкции срещу Пит, но съдът ги отхвърли.

Пит заведе делото за винарната на стойност 164 млн. долара през февруари 2022 г. Той твърди, че продажбата на дела на Джоли на инвестиционна компания е била незаконна, тъй като при покупката на Château Miraval през 2008 г. двамата се били разбрали да не продават имота без взаимно съгласие.

Процесът по твърденията на Пит за нарушение на договор от страна на Джоли трябва да започне през 2027 г. Двамата все още спорят за точната начална дата. Джоли и Пит се разделиха през 2016 г., а през декември 2024 г. постигнаха споразумение по развода си.

