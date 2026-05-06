Френският самолетоносач „Шарл дьо Гол“ се насочи към южната част на Червено море.

Той ще бъде предварително разположен за евентуална мисия по възстановяване на корабоплаването в Ормузкия проток, съобщи френското президентство.

Флагманът на френските военноморски сили преминава през Суецкия канал. Според президентството този ход изпраща сигнал, че „не само сме готови да гарантираме сигурността в Ормузкия проток, но и че сме способни да го направим“.

