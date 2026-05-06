Снимка: iStock
Флагманът на френските военноморски сили преминава през Суецкия канал
Френският самолетоносач „Шарл дьо Гол“ се насочи към южната част на Червено море.
Той ще бъде предварително разположен за евентуална мисия по възстановяване на корабоплаването в Ормузкия проток, съобщи френското президентство.
Иран: Безопасното преминаване на Ормузкия проток ще е възможно, ако САЩ прекратят заплахите си
Флагманът на френските военноморски сили преминава през Суецкия канал. Според президентството този ход изпраща сигнал, че „не само сме готови да гарантираме сигурността в Ормузкия проток, но и че сме способни да го направим“.Редактор: Цвета Лазаркова
Последвайте ни