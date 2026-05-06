Модернизацията на българската армия ще е сред основните приоритети на новото правителство. Това обявиха от формацията на Румен Радев, ден преди да вземат мандата за редовен кабинет. Той ще им бъде връчен от президента Илияна Йотова утре.

Папката като кандидат за премиер ще вземе Румен Радев. Очаква се веднага да я върне пълна с имената на новите вицепремиери и министри. В петък ще бъде клетвата в Народното събрание, след което официално ще се случи и смяната на властта. Преди клетвата има гласуване както на премиера, така и на кандидатите за министри и вицепремиери. „Прогресивна България” има необходимото мнозинство, за да може този редовен кабинет да започне работа, но от „Демократична България” и „Продължаваме промяната” вече заявиха, че те няма да подкрепят.

Това вече предизвика острата реакция на „Прогресивна България”. Един от най-близките хора до Румен Радев публикува пост в социалните мрежи, в който определи решението на ПП и ДБ като криворазбрана опозиционност. По думите му, глас против ще е глас в подкрепа на статуквото.

Още преди смяната на властта мнозинството се заема със състоянието на държавната хазна.„Това, което имаме като информация е рекордно висок бюджетен дефицит. Рекорден за последните 20 години, това неминуемо се отразява на състоянието на държавата и предизвикателствата, които има новото управление. Ние трябва да гасим пожари, вместо да продължим да се развиваме напред смело. Ние сме готови, имаме план”, посочи Иван Ангелов, зам.-председател на ПГ на „Прогресивна България”.

От опозицията имат предложения, но са готови да подкрепят и добрите идеи на мнозинството. „Очакванията са огромни, както бе дадена ясна заявка, до края на тази седмица кабинет трябва да има, от тук нататък започват предизвикателствата и отговорностите пред него. Най-наболялата тема с бюджета - ние дадохме своите заявки и се надяваме, че на тях ще бъде погледнато конструктивно”, заяви Георг Георгиев от ГЕРБ.

От „Демократична България” и „Продължаваме промяната” също смятат, че приоритет трябва да е план-сметката на страната, но предупредиха, че ще следят изкъсо и за реформите в съдебната власт.

„Ще бъдем конструктивни, но ще следим правителството да не се отклонява от този мандат за демонтаж на модела”, заяви зам.-председателят на ПГ на „Демократична България” Божидар Божанов.

„Бюджет, план за възстановяване и устойчивост, финансиране по ПВУ, правосъдна система, всичко това стои и има нуджа от активно действие”, коментира Николай Денков председател на ПГ на „Продължаваме промяната”.