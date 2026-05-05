Начало и край на консултациите при президента Илияна Йотова само в рамките на 7 часа. От „Прогресивна България” декларираха, че са готови да предложат състав на Министерския съвет веднага щом получат проучвателен мандат. А президентът заяви, че връчването му ще бъде още в четвъртък, веднага след празничния 6 май, в 17:00 часа следобед.

Опозицията в парламента пък каза пред държавния глава какво би подкрепила и какво – не.

Президентът обяви кога връчва първия мандат за съставяне на кабинет

Консултациите

Първи на „Дондуков” 2 за разговор с държавния глава дойдоха от „Прогресивна България”. Те не бяха представени от своя лидер Румен Радев, а от част от ръководството на парламентарната група. Акцент по време на разговора беше поставен върху бъдещия бюджет на държавата и финансовото състояние на България. След това от „Прогресивна България” направиха заявка и пред медиите, че до 7 май ще бъдат напълно готови със състава на 107-ото правителство.

„Прогресивна България“ при президента: В петък ще има правителство

„Зная, че няма да е леко – няма да е леко за нито една институция в страната, но се надявам на един нов начин на работа между институциите”, каза Йотова.

„За нас е истинска чест. И сме тук не само в отговор на конституционните ни задължения, а най-вече в изпълнение на мандата, даден от българските избиратели. Ще бъдем наистина експедитивни. Това, което бихме могли да обещаем, е да сложим край на политическата криза”, заяви Петър Витанов.

Йотова очерта като основен приоритет, според нея, бюджета на държавата и спешното му приемане.

„В този период всички ние живеем и работим с удължен бюджет. Служебното правителство се справи донякъде, но според моята оценка – недостатъчно”, коментира президентът.

„На първо време планираме редица законодателни дейности, които да ограничат тези галопиращи и неспиращи цени и това масово обедняване”, заяви Витанов.

По темата за бюджета говори и бившият служебен премиер Гълъб Донев, който през годините остана близо до Румен Радев.

„Бих споменал притеснителното състояние с бюджетния дефицит, който към април месец вече е 1,4% от брутния вътрешен продукт, което говори, че структурата на разходната част на бюджета на държавата не е добре структурирана. Една от основните задачи ще бъде преструктуриране на разходната част на бюджета”, каза Донев. „Приехме малко по-различен подход – преди всичко реформи, след това инвестиции, което е може би грешка, защото голяма част от държавите членки на Европейския съюз предпочетоха първо да инвестират и след това да вървят към реформи", допълни той.

Вече имат и планове относно държавния дълг.

„Може би едно от първите решения, които трябва да бъдат приети от Народното събрание, ще е съответно нов лимит на дълга, за да може държавата да осигури плащанията”, заяви Гълъб Донев.

От „Прогресивна България" бяха категорични – редовно правителство ще има до края на седмицата.

„Може да се очаква бърза работа в интерес на българските граждани и за издигане на държавността”, заяви Антон Кутев.

Останалите пет партии са готови да бъдат конструктивна опозиция и да подкрепят предложенията, които смятат за разумни. Бяха и единодушни, че първата им задача в пленарната зала ще бъде бюджетът за тази година, който вероятно може да бъде разгледан още следващата седмица.

Но първата разделителна линия вече е факт заради идеята на „Прогресивна България“ за теглене на нов държавен дълг, която не срещна подкрепата на опозицията. Вероятно подкрепа от опозицията няма да има и за предложения от Румен Радев състав на Министерския съвет.

Новият парламент обаче може да намери политическа воля за съдебна реформа и преструктуриране на държавната администрация с цел намаляване на разходите.

ГЕРБ-СДС при президента: Ще подкрепяме управляващите в тежките решения

Разговорът с ГЕРБ-СДС започна с въпроса за ролята на опозицията.

„Очаквам в Народното събрание да бъдете опозиция, която не само ще отстоява своите позиции, но и ще осъществява ясен, съдържателен парламентарен контрол”, заяви Йотова.

За вторите в парламента съставянето на правителство е спешно, но те няма да гласуват „за" кабинета на Румен Радев. Готови са обаче да подкрепят тежки реформи.

„Ние бихме се радвали да видим курс към бюджетна консолидация, т.е. свиване на дефицита”, заяви Томислав Дончев.

„За нас е важно да видим дали това правителство ще припознае законопроектите, без значение дали касаят ПВУ, или не, които са внесени от служебното правителство. Разбира се, трябва да се пристъпи и към избора на Висш съдебен съвет”, каза Рая Назарян.

Това, че ще бъдат конструктивна опозиция, увериха и от ДПС. По отношение на финансовите политики те поискаха подкрепа за бизнеса и домакинствата заради растящите цени.

ДПС на консултации: Ще продължим да отстояваме правата на всеки българин

„Очакваме много бърза намеса на държавата с адекватни мерки за компенсация на засегнатите сектори”, каза Атидже Алиева-Вели.

„Промените в закона за съдебната власт – нека да видим какво ще бъде предложено. Съобразно това и ние ще участваме, разбира се, с нашите становища”, каза Халил Летифов.

„Демократична България” пред президента: До края на юли трябва да изберем нов ВСС

„Демократична България” обаче вижда съдебната реформа като основен приоритет. Освен това формацията поиска свиване на държавната администрация. Като изненада определиха предложението на управляващите за вдигане на прага на дълга.

„Подобна заявка не звучи добре. България и в момента е с рекорден размер на държавния дълг за последните 30 години. И си мисля, че е време първо за успокоение, второ – всички политически сили да се обединят около конкретни мерки, за да може да се стабилизират финансите на страната”, каза Ивайло Мирчев.

„Трябва до края на тази парламентарна сесия, т.е. до края на месец юли най-късно, да сме избрали новите членове на ВСС, за да може да се премине към избор на главен прокурор”, каза Божидар Божанов.

ПП при президента: Нужен е преглед на заплатите в държавната администрация и намаляване броя на министерствата

Това поискаха и бившите им партньори от „Продължаваме промяната”. Голямата тема за бюджета обаче беше доминираща и при тази среща.

„Чух, че е имало притеснение за тавана на дълга, за вземане на дългове, при условие, че средствата се връщат обратно в хазната и към края на март фискалният резерв е бил 5,8 милиарда и април в общи линии сме на нула - новото правителство би влязло с един буфер от около 4 милиарда евро”, каза Асен Василев.

„Възраждане” пред президента: Инфлацията през последните години е нечувана, искаме възстановяване на българския лев

С четири приоритета и нито един действащ депутат на „Дондуков” 2 дойдоха от „Възраждане”. В сферата на финансовите политики те поискаха отмяна на санкциите срещу Русия. Партията поиска помощ от президента за връщане на българския лев.

„Да ви припомня, че 604 000 българи се подписаха за това да има референдум за отлагане на влизането на България в еврозоната”, каза Ангел Славчев.

След консултациите

Президентът очаква новото правителство да заработи още следващата седмица. Тя открои и какво е общото между шестте сили в парламента след днешните консултации.

Президентът посочи, че по време на разговорите е постигнато общо становище за необходимостта от спешни икономически мерки. „Трябва да се започне с бюджет само за половин година, бюджет, който трябва да прекърши инфлационната спирала и да помогне на най-уязвимите и социално слабите" обясни тя. Илияна Йотова допълни, че всички политически сили са декларирали, че тези цели няма да бъдат постигнати чрез повишаване на данъците, а социалните плащания ще бъдат гарантирани.

Като друг безспорен приоритет в законодателните програми на партиите Йотова отличи реформата в правосъдната система. „Най-важната първа стъпка ще бъде направена и това е смяната на Висшия съдебен съвет, избор на нови членове при много ясни, прозрачни и категорични критерии" отбеляза тя.

Как изглежда графикът за следващите дни?

На 7 май в 17:00 часа ще бъде връчен първият мандат за съставяне на правителство. Той трябва да бъде получен от Румен Радев, който ще бъде номинацията за министър-председател на „Прогресивна България”.

Очаква се той да отиде на „Дондуков“ 2 с папка с имената на бъдещите министри и състава и структурата на правителството. Те трябва да бъдат гласувани на 8 май в Народното събрание. След това се очаква да бъде направена официална смяна на служебната власт.