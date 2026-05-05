Президентът Илияна Йотова обяви, че в четвъртък в 17.00 ч. ще връчи първия мандат за съставяне на кабинет. Папката ще получи най-голямата политическа сила - "Прогресивна България".

Заявката на формацията на Румен Радев е нейни представители да отидат на „Дондуков” 2 с готов състав на правителство. Такова уверение е получила и Йотова, съобщи самата тя. Това означава, че най-вероятно новият кабинет ще положи клетва още в петък.

„Прогресивна България“ при президента: В петък ще има правителство

Президентът посочи, че по време на разговорите е постигнато общо становище за необходимостта от спешни икономически мерки. „Трябва да се започне с бюджет само за половин година, бюджет, който трябва да прекърши инфлационната спирала и да помогне на най-уязвимите и социално слабите" обясни тя. Илияна Йотова допълни, че всички политически сили са декларирали, че тези цели няма да бъдат постигнати чрез повишаване на данъците, а социалните плащания ще бъдат гарантирани.

Като друг безспорен приоритет в законодателните програми на партиите Йотова отличи реформата в правосъдната система. „Най-важната първа стъпка ще бъде направена и това е смяната на Висшия съдебен съвет, избор на нови членове при много ясни, прозрачни и категорични критерии" отбеляза тя. Според нея е изключително важно държавата да направи и невъзможното, за да получи плащанията по Плана за възстановяване, тъй като те са „най-голямата гаранция за това бюджетът да работи".

„Надявам се, че ще имаме нормализиране на политическия диалог както вътре в парламента, така и между отделните институции", заключи Илияна Йотова.

Изявлението си държавният глава направи часове след края на консултациите с всички партии от 52-рото Народно събрание. Днес на "Дондуков" 2 за разговори дойдоха представители на шестте парламентрани групи - на "Прогресивна България", ГЕРБ-СДС, „Движение за права и свободи - ДПС“, „Демократична България“, „Продължаваме промяната“ и „Възраждане“.

