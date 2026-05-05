Президентът Илияна Йотова започна консултациите с парламентарните групи в 52-рото Народно събрание. Първи на „Дондуков“ 2 дойдоха представители на най-голямата политическа сила - „Прогресивна България“. С държавния глава се срещнаха депутатите Гълъб Донев и Антон Кутев, както и председателят на групата Петър Витанов и заместникът му Владимир Николов.

След края на срещата Антон Кутев съобщи, че в петък ще има правителство.

Държавният глава ги посрещна с уводно слово. „Постигнахте крупен успех на изборите, пожелавам ви на добър час! Няма да е леко на нито една институция, но се надявам на нов начин на работа. Много погледи ще бъдат обърнати към вас, защото трябва да защитите резултата си. Надявам се, че ще се справите, макар да бъде трудно. Държавата ни е в нова политическа ситуация. Българите гласуваха за сигурност и стабилно правителство. От вас ще зависи всичко оттук нататък, ще носите отговорност”, каза президентът.

Петър Витанов посочи, че „Прогресивна България” ще бъде експедитивна. „Обещаваме да сложим край на политическата криза и да отговорим на предизвикателствата, заради които обществото ни даде власт. Рязкото обедняване и галопиращата инфлация трябва да се ограничат. Хората търсят справедливост във всичките ѝ форми. Наш акцент ще бъде пакет от закони, който да я възстанови. Положението с публичните финанси е катастрофално - ще изискаме детайлна информация. Потенциалният бюджетен дефицит е огромен проблем“, заяви още Витанов. И уточни, че няма да има радикален завой във външнополитически план.

Обявиха графика на консултациите с партиите при президента

По отношение на бюджета Гълъб Донев подчерта, че повишението на бюджетния дефицит се държи на разходите за персонал, пенсиите и социалноосигурителните плащания, както и на капиталовите разходи. „Има заложени дългосрочни и повтаряеми разходи. Преструктурирането на тази част от бюджета ще бъде основна задача за нас. Усвояването на средства по ПВУ и еврофондовете върви с голямо закъснение”, коментира той.

Той отбеляза, че България е възприела по-различен подход спрямо други държави членки – с приоритет върху реформите преди инвестициите, което според него е забавило процеса на усвояване на средствата.

По думите му едно от първите решения на Народното събрание трябва да бъде свързано с определяне на нов лимит на държавния дълг, за да се гарантират регулярните плащания за пенсии, заплати и социални разходи до края на годината.

След срещата Антон Кутев отбеляза, че формацията е наясно, че гражданите очакват бързи действия и е готова за това. „Сигурно е, че до края на седмицата ще има правителство - в петък. В близките дни ще направим графиците. Основните ни цели са ясни - борбата с корупцията, икономическите въздействия върху инфлацията и овладяването ѝ. Ще променим модела на работа в България. Редовен бюджет ще има в най-кратки срокове”, каза той.

След „Прогресивна България” при държавния глава на консултации ще дойдат последователно представители на парламентарните групи на ГЕРБ-СДС, „Движение за права и свободи - ДПС“, „Демократична България“, „Продължаваме промяната“ и „Възраждане“. След това Йотова ще направи изявление.

В сряда е почивен ден, а очакванията са в четвъртък президентът да връчи първия мандат на „Прогресивна България”. Заявката от партията на Румен Радев е да отидат на „Дондуков” 2 с пълна папка и готов състав на правителство. Ако това стане, най-вероятно новият кабинет ще положи клетва още в петък.