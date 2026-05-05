Втората политическа сила в 52-рото Народно събрание - ГЕРБ-СДС, пристигна на консултации с президента Илияна Йотова за съставяне на правителство. На "Дондуков" 2 като представители на политическата формация дойдоха Томислав Дончев, Йорданка Фандъкова и Рая Назарян.

"Благодаря ви, че се отзовахте на поканата за консултациите преди съставянето на новия кабинет и започването на неговата работа. Благодаря и за това, че проявявате голямо разбиране в този напрегнат момент. Благодаря и за встъпителните ви думи при откриването на 52-рото Народно събрание, в които и аз, и моите колеги видяхме и чухме голямо желание за конструктивизъм в следващия мандат". С тези думи държавният глава се обърна към тримата представители на коалицията ГЕРБ-СДС.

По думите на Йотова в момента България се намира в нова политическа ситуация, каквато не е имало от повече от 20 години. "Една политическа формация - „Прогресивна България“, като първа политическа сила, спечели абсолютно мнозинство. Надяваме се това да донесе стабилност и условия за развитието на просперираща България, като от голямо значение за това ще бъде и работата на опозицията в Народното събрание", коментира президентът.

И подчерта, че разчита на дългогодишния опит като управляваща политическа сила на ГЕРБ-СДС. "Вярвам, че разполагате с експерти и необходимата експертиза, за да предлагате добри идеи и занапред. Очаквам в Народното събрание да бъдете опозиция, която не само ще отстоява своите позиции, но и ще осъществява ясен, съдържателен парламентарен контрол", изрази надежда Йотова.

Томислав Дончев изтъкна, че за ГЕРБ-СДС е важно колкото се може по-скоро България да има редовно правителство. "Има парламентарна подкрепа, за да може то да се заеме с всичи ключови предизвикателства, които стоят пред страната. На първо място е бюджетът. Бихме се раздвали да видим курс към свиване на дефицита", подчерта той.

"Смятам, че това може да бъде приоритет, споделян от почти всички партии в пленарната зала, защото тук не става дума за партийни интереси, а за бъдещето на страната. Не можем да си позволим перманентен курс на задлъжняване. И макар ролята на опозицията обичайно да е да критикува и да предлага алтернатива, декларирам пред вас, че ние бихме дали подкрепа за част от тези тежки решения, особено ако те са с реформаторски профил", обеща Дончев.

Той беше категоричен, че с всички свои действия ГЕРБ-СДС ще напраи всичко възможно да подобри качеството на управлението - да го подкрепя, когато предлага правилни решения; да го критикува, когато смята, че решенията му не са правилни, както и да представя алтернативни политики, когато това е удачно и приложимо. "Това е ролята на опозицията", изтъкна той.

От своя страна Рая Назарян изрази задоволството си от факта, че има стабилно парламентарно мнозинство, избрало бързо председател на НС. "Ще продължим със законодателните инициативи по ПВУ. Всички добри предложения, касаещи законодателната реформа могат да разчитат на нашата подкрепа", подчерта Назарян.

По думите ѝ на този етап най-важно е първо да има редовно правителство. След това да се видят неговият състав и структура. "В зависимост от това следва да бъдат конституирани и съответните парламентарни комисии, които да започнат работа и да разпределят законопроектите. За нас е важно да видим дали правителството ще припознае законопроектите, включително тези, внесени от служебното правителство, независимо дали се отнасят до ПВУ, за да се разбере дали ще се работи по тях или ще се изготвя нова програма. Разбира се, необходимо е да се пристъпи и към избора на нов Висш съдебен съвет", изтъкна тя.

Йорданка Фандъкова изрази надежда, че ще продължи модернизацията в сферата на образованието, по която формацията също има отношение. "Надявам се да постигнем консенсус по темите "Образование" и "Култура", изрази надежда тя.

След срещата с президента Томислав Дончев изтъкна, че "по време на смисления разговор, който са провели с държавния глава" са имали възможност да изтъкнат позицията си, че формацията му гледа на новия етап в българската политика като на етап на нормализация. "Най-малкото вече е ясно кой управлява и кой е в опозиция, защото в пет години на перманентна политическа криза тези роли непрекъснато се сменяха. Ние имаме амбицията да изпълняваме достойно ролята ан опозиция - да критикуваме, когато е необходимо, да предлагаме алтернативни решения и, когато има очевидно добри предложения, включително да оказваме подкрепа", подчерта той.

И допълни: "Исторически, бидейки в управлението, много пъти сме страдали от деструктивна и истерична опозиция. ГЕРБ няма да бъде такава. Управляващите могат да разчитат на нашата подкрепа за всяко добро предложение и за всяко трудно, но необходимо решение. На позиция сме, че колкото е възможно по-скоро трябва да има редовно правителство, което да поеме отговорността да се справя с всички предизвикателства пред страната. На първо място е бюджетът. Това, разбира се, е голямата тема, защото след пет години бюджетен волунтаризъм трябва да се вземат тежки решения".

Той беше категоричен, че изключително прецизно трябва да бъдат премерени всички мерки за борба с инфлацията. "Повече от всякога мерките трябва да бъдат ясно таргетирани към социално уязвимите групи", подчерта Дончев.

Първи при държавния глава на консултации днес дойдоха от "Прогресивна България". След ГЕРБ-СДС президентът Илияна Йотова последователно ще се срещне с представители на парламентарните групи на „Движение за права и свободи - ДПС“, „Демократична България“, „Продължаваме промяната“ и „Възраждане“. След това Йотова ще направи изявление.

В сряда е почивен ден, а очакванията са в четвъртък Йотова да връчи първия мандат на „Прогресивна България”. Заявката от партията на Румен Радев е да отидат на „Дондуков” 2 с пълна папка и готов състав на правителство. Ако това стане, най-вероятно новият кабинет ще положи клетва още в петък.