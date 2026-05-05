Топката е във вашите ръце да инициирате референдум за връщането на българския лев. Това заяви Ангел Славчев от „Възраждане” по време на консултациите при президента. Политикът подчерта, че това е дълг към българския народ, тъй като над 604 000 граждани са се подписали за провеждането на такова допитване.

По време на разговорите Славчев изрази сериозна загриженост относно финансовото състояние на страната. Той цитира изказвания на представители на „Прогресивна България”, според които се подготвя тегленето на нов дълг. „България тръгва по дълговата спирала, по която вървеше и Гърция. Ние буквално вървим към ситуацията на фалирала държава”, предупреди Славчев. Според него единственият изход от тази ситуация е провеждането на разговори за възстановяване на лева.

Представителите на „Възраждане” остро разкритикуваха поетия дълг за помощ за Украйна. Славчев определи като „безумие“ тегленето на кредити, за да се дават пари на друга държава, докато собствените ни граждани се нуждаят от подкрепа. Той подчерта, че решения от такъв мащаб не трябва да се вземат от служебно правителство без резолюция на Народното събрание. Йотова внесе корекция, посочвайки, че принципното решение за подкрепа е взето от редовното правителство на Росен Желязков, а не от служебния кабинет.

Друга ключова тема в разговора бяха санкциите срещу Русия. Ангел Славчев заяви, че „санкциите трябва да бъдат премахнати, тъй като България губи милиарди от тях”. Той прогнозира, че при сваляне на санкциите цените на горивата биха паднали с 30-40%, което автоматично ще доведе до поевтиняване на стоките от първа необходимост и храната. От „Възраждане” поставиха и въпроса за въглеродните квоти, които според тях изкуствено повишават цената на електроенергията и вредят на българския бизнес и на гражданите.

⇒ Позицията на президента Йотова

Тя припомни своята принципна позиция, че гласът на българските граждани трябва да бъде уважаван от институциите. И отбеляза, че в миналото е защитавала правото на референдум, но подчерта необходимостта от реалистичен подход. „Една политика, за да бъде успешна, тя трябва да бъде направена в съответното време и място”, коментира държавният глава в отговор на призивите на „Възраждане”.

На брифинг след консултациите с президента Илияна Йотова, представителите на „Възраждане” очертаха основните теми, обсъдени на „Дондуков” 2.

От „Възраждане” припомниха, че са събрали 604 000 подписа за провеждане на допитване относно отлагането на влизането на страната в еврозоната. Според Славчев данните, с които България е приета, са „фалшифицирани”, а резултатът е видимата хиперинфлация, която засяга всички граждани. Той призова президентството да прояви последователност, като се вслуша в гласа на хората.

В края на брифинга беше зададен въпрос относно легитимността на делегацията, тъй като четиримата представители не са народни представители в текущия парламент. Ангел Славчев отговори, че те са „упълномощени от парламентарната група да представляват политическата партия“ и че този въпрос не следва да бъде обект на дискусия.

Редактор: Мария Барабашка