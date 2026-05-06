След точно един месец - на 6.6.2026, рекордно много двойки са заявили желание да сключат граждански брак. Заради повтарящите се числа, което се вярва, че носи символика, това се очертава най-желаната дата за сватба тази година. Повече или по-малко се женим днес, на каква възраст го правим и колко струва да се венчаем? На прага на сватбения сезон, в „Числата на седмицата” днес даваме отговори на тези въпроси.

Двойките, които се решават да сключат брак намаляват, като между другото тенденцията не важи само за България, а за цяла Европа. Доказва го и факта, че вече повече от половината български деца се раждат в семейства на родители, които не са женени. Според Националната статистика, през 2025-а у нас са сключени приблизително 20 600 брака. Това е колкото и през 2024-а. Но ако върнем календара още по-назад, ще видим как със всяка изминала година броя на тези съюзи намалява. Впечатление прави драстичен спад през 2023-а година, а през миналата те са били по-малко дори отколкото през първата година на пандемията.

Три четвърти от сватбите се провеждат в градовете, а една четвърт - в селата. Това важи за всички области без Кърджали, Разград и Силистра. Само там селските сватби са повече на брой от градските. Една солидна част от младоженците, близо до половината, са между 25 и 34-годишни - най-популярната възраст за женене. Следват ги тези между 40 и 49 години. Най-младите - до 24-годишните са толкова, колкото и венчалите се на възраст между 50 и 59. За миналата година статистиката засича и един брак между над 60-годишна жена и 25-годишен мъж и един между над 60-годишен и 18-годишна. Това са най-големите възрастови разлики в двойките.

83% от станалите младоженци не са били женени или омъжвани преди да сключат този брак, а 15% от тях са били разведени. 1% от встъпилите в съюз през миналата година са го направили след като предходния им партньор е починал.

За 84% от младоженците този брак е първи. В 14% от случаите, те се женят за втори път, като има и такива, които го правят за трети път или дори повече, но са доста малко.

А колко струва в момента това удоволствие, според офертите на сватбените агенции?

Ако сватбата не е в изключително тесен кръг, за малко и скромно сватбено тържество се счита такова, на което са поканени между 30 и 60 гости. Една такава сватба, би струвала грубо между 7500 и 15 хиляди евро.

Най-често у нас се правят сватби с около 100 гости и със среден клас бюджет. Там цената вече може да стигне и до 25 хиляди евро. При голямата сватба вече падат всички ограничения по отношение на парите и възможностите са безкрайни. Единствения от факторите, който със сигурност има влияние върху нея, е броя на поканените.

Най-съществената част от разходите - около половината, обикновено е за ресторанта. Между 20 и 25% от бюджета струва забавлението на гостите - като водещ на събитието, диджей или шоупрограма. Към това перо спада и фотографа, както и техническото обезпечаване. Между 10 и 15% са необходими за украса и осигуряване на всякакви мебели и предмети, когато това е нужно и накрая - визията на младоженците. Разбира се, тя отново много зависи от избора най-вече на булката, но какъвто и да е той, отнема средно поне между 5 и 15% от бюджета.