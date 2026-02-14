В навечерието на празника на любовта Шабла се превърна в сцена на вълнуващи истории за вярност и споделено минало. Три двойки от града отпразнуваха своите златни сватби, като казаха заветното „да” за втори път. Клетвите им бяха препотвърдени на фона на уникална изложба от сватбени рокли, костюми, аксесоари и снимки, наречена „Корени на любовта - истории за време и брак”.

Експозицията представя напълно оригинални експонати, някои от които са на повече от половин век. Седмицата на семейството в Шабла стана повод за събирането на тези автентични облекла, всички от които са дарени от местни жители.

Най-старата рокля в изложбата е на около 70 години. „Тази също е една от най-старите. Тя е на народната певица Росица Кръстева, която е много известна в Шабла. Тя е на 78 години, а роклята е на поне 60”, разказва Даниела Терзийска, ръководител на Центъра за социална рехабилитация и интеграция в града. До нея е подредена роклята на нейната дъщеря Веселина, която е изработена от свекърва ѝ - главен модист на известната в миналото варненска модна къща „Галатея”.

Сред образците има нестандартни цветове, рязана бродерия и фини детайли. Друг експонат е шит от самоука шабленска майсторка преди половин век, но по нищо не отстъпва на професионалните изработки. "Най-младата” рокля в колекцията е на 35 години.

„Снимките, които сме подредили, разказват история на три или четири поколения. По този начин искаме да покажем колко е здраво семейството и колко е ценно да го запазим, за да пребъде родът и да продължи напред”, допълва Терзийска.

► Шабла - предпочитано място за изнесени ритуали

През изминалата година в община Шабла са сключени едва 25 брака, но градът става все по-привлекателен за двойки от други населени места. „Има много двойки извън общината, които предпочитат да дойдат тук заради живописните места. Основно браковете са с изнесен ритуал, а най-предпочитаното място е Тюленово”, обяснява Галя Атанасова, експерт „Връзки с обществеността” в Община Шабла. Градът за втори път се включва в Международната седмица на брака с идеята да насърчи младите да узаконят връзките си, но и да отдаде почит на хората с дългогодишен житейски път.

За първи път в Шабла три двойки подновиха своите обети след 50 години съжителство. Празничният ден ги върна към спомена за първото запознанство. Станислава и Петко Шопови си спомнят, че всичко е започнало като „голямо приключение” на морето в Тюленово. Станислава, която е полякиня, среща Петко и се връща на следващото лято, за да скрепят любовта си с брак.

Атанаска и Величко Великови споделят своя опит за съхраняването на чувствата: „Огънят се поддържа и трудно, и лесно, но като се запали веднъж, той гори до последно. Все още гори – вече 50 години в трудности, щастие и любов”.

Костадинка и Димитър Спасови вярват, че тайната е в спокойствието и разбирателството. „Живей си живота спокойно и толкоз! Никога не е било всичко идеално. Ако някой ви каже, че е така – не му вярвайте. Тайната е в прощаването и усмивката след дразнещите моменти”, казват те.

Тържественият момент привлече и двама младежи – Ивелина и Николай Стоянови, които са последната двойка, сключила брак в Шабла преди едва четири месеца. Въпреки че са официално семейство отскоро, те са заедно от 20 години – още от ученици.

„Отдавна щяхме да го направим, но се получи ситуация - първо сватба или дете. Детето се получи първо, за щастие! Миналата година решихме вече да е официално”, споделят те. Николай допълва, че усещането е различно: „Вече наистина е жена ми, а не приятелката или годеницата ми. Чувстваме се цялостни и завършени. В отговорността няма нищо лошо”.

Кореспондент: Надежда Карабанчева

Редактор: Мария Барабашка