Освен неутрализиране на противника, се тренират и действията на военните лекари на терен

Военните много често се включват на помощ при природни бедствия и други опасни събития. Пожарите от миналото лято събраха на едно място горски служители, пожарникари и много военни. Служещите в Трето бригадно командване в Благоевград често се налага да се впуснат в битка с пламъците. Миналата година огънят по билото на планина Славянка на границата с Гърция вдигна стотици на крак.

Заместник-командирът на Логистично осигуряване на Трето бригадно командване Благоевград Борислав Войнов каза, че добро въздействие оказва включването на хеликоптери и на ВВС, както и самолети. „При трудно достъпни терени участваме и по земя, и по суша, като предварително се проучват трасетата за преминаване”, допълни той.

В това учение, освен неутрализиране на противника, се тренират и действията на военния лекар на терен. Лейтенант доктор Катерина Кирова, началник на медицински пункт в Трето бригадно командване - Благоевград обясни, че първо се локализира раненият и после се пренася до безопасна зона, където да се окаже първа медицинска помощ. 

Служещите в трето бригадно командване – Благоевград изпълняват и друга важна роля. Обезвреждането на боеприпаси, открити в градовете. Последната ситуация е от Гоце Делчев.

Редник Ангел Гъркинин, сапьор в Трето бригадно командване – Благоевград разказа за намерен боеприпас – ръчна граната от Втората световна война, при строеж на покрив. Работата на военните е да го открият, пренесат и обезвредят. „По електрически способ създаваме взривяването чрез кондензаторна машинка от безопасно разстояние, което се прави, за да запазим нашия живот”, разказа старши лейтенант Тодор Белчев.

