В Деня на храбростта и Българската армия 101-ви алпийски полк в Смолян отвори врати за екипа на NOVA, за да покаже отблизо подготовката на военнослужещите. Пред камерата бяха проведени реални тренировки, които доказват, че за тези военни труднодостъпни терени практически не съществуват.

В условията на планинска среда, независимо дали е зима или лято, алпийците развиват специфични умения за придвижване и оцеляване. „Стремим се да изграждаме способности за действие в тежки зимни условия със сняг, както и умения за катерене през летния сезон“, обясни командирът на полка полк. Стефан Димов.

Първата спирка от демонстрацията беше местността Белият камък, където военните показаха тактическо придвижване с АТВ и УТВ машини. След разузнаване на района, те заеха позиции, осигуряващи пълен контрол върху терена. „Заемането на позиции беше скрито, за да гарантираме 360-градусова защита“, обясни лейтенант Мариян Делиев.

Следващият етап от подготовката се проведе на връх Перелик - най-високата точка в Родопите. Там обувките бяха заменени със ски, а военните демонстрираха действия при контакт с противник в зимни условия. В рамките на сценария беше симулирано раняване на военнослужещ, който бе евакуиран с моторна шейна. „Изтеглихме както пострадалия, така и останалия личен състав“, обясни капитан Николай Соколов.

Част от обучението включва и изграждане на снежни убежища. Военните нощуват в т.нар. снежни пещери, без да използват палатки - техника, която им позволява да оцелеят при екстремни условия.

Обратно в базата, алпийците демонстрираха умения по тактическа стрелба в динамична обстановка. Включени бяха бързи преходи между различни видове оръжия и стрелба при движение. „Това са упражнения, които подготвят военнослужещите за реални ситуации“, подчерта старши-лейтенант Симеон Кубински.

Показан бе и т.нар. „алпийски тролей“ – метод за транспортиране на пострадал през труднодостъпни участъци, включително над реки. Военните демонстрираха и техники за катерене и спускане по отвесни скали, при които придвижването става с въжета. „Когато има непреодолим склон, изграждаме рапели, за да премине целият състав“, обясни старши-сержант Емил Делиев.

