Българската армия е водила безброй битки през вековете в името на националното спасение и обединение и винаги се е ползвала с уважението и подкрепата на българите. Когато е имало истинска кауза като свобода и съединение, е било възможно за няколко дни да се мобилизират 600 000 българи, които оставят семействата и домовете си за да се бият до смърт за националния идеал. Припомняме накратко епичните битки през сръбско-българската, балканската и първата Световна война.

Главният експерт към Министерството на отбраната Радослав Симеонов припомни, че след Освобождението Българската армия е изградена по модел на съвременните за времето европейски армии, като първоначално силно разчита на руски военни традиции, устави и офицери. В ранния си етап армията получава значителен държавен ресурс, за да бъде изграден боеспособен национален инструмент.

Само няколко години след Съединението армията е поставена пред първото си сериозно изпитание - Сръбско-българската война. Според Симеонов именно тогава се вижда способността на младата държава да действа самостоятелно. Ключов момент остава битката при Сливница, при която българските части са прехвърлени за броени дни от други региони и успяват да спрат настъплението на сръбските сили.

6 май - Ден на храбростта и Българската армия

Експертът открои и ролята на малки, но решаващи формирования, известни като „отряда на обречените“, които задържат противника и дават време за разгръщане на основните сили. Победата при Сливница се разглежда като повратен момент, който утвърждава България на международната сцена.

Следващият голям етап е Балканската война, белязана от една от най-мащабните мобилизации в българската история - около 600 000 души. Армията участва в ключови операции при Лозенград и Одрин, които се отличават с новаторски военни подходи за времето си.

Симеонов посочи, че именно в този период българските войски въвеждат съвременни за епохата методи - използване на авиация за бойни задачи, масово прилагане на ръчни гранати и развитие на концентриран артилерийски натиск, известен като „огневи валяк“. Особено внимание беше отделено на нощната атака при Одринската крепост, която се определя като уникална за световната военна практика.

Беше припомнена и операцията при Лозенград, при която българското командване осъществява изненадващ удар, довел до бързо пробиване на османските позиции. Според експерта този успех е резултат от комбинация между тактическа изненада и добра координация между различните армейски съединения.

В Първата световна война България воюва на два фронта - Македонския и Добруджанския. Симеонов определи това като едно от най-тежките изпитания за армията, която се изправя срещу коалиция от няколко велики сили и техните съюзници.

Като един от най-значимите моменти беше посочена битката при Тутракан, при която силно укрепена румънска крепост пада за кратко време. Българските войски постигат пробив, който води до значителни загуби за противника и голям брой пленени войници.

Експертът подчерта, че през различните исторически периоди българската армия е играла решаваща роля за защитата на държавната територия и за утвърждаването на страната като фактор в региона.