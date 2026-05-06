Днес с гордост и признателност отбелязваме Деня на храбростта и празника на Българската армия, заяви служебният министър на отбраната Атанас Запрянов в специалното студио на NOVA „Парадът на храбростта“

Той отправи поздрав към всички военнослужещи, цивилни служители и именници, като подчерта значението на празника за българската държавност и армейските традиции. „Честит празник на славната българска армия и на Деня на храбростта. Честит празник на всички военнослужещи, цивилни служители, на всички гергьовци. И честит имен ден“, каза той.

6 май - Ден на храбростта и Българската армия

По време на празничното честване за първи път в столицата София ще бъде представена въздушна демонстрация с новите изтребители F-16. „Те са летели тренировъчно, но днес ще ги видим за първи път в официален полет във формация с други самолети – МиГ-29, Су-25 и военнотранспортните „Спартан“, обясни министърът. По думите му това е символ на модернизацията и новия етап в развитието на Военновъздушните сили.

Запрянов акцентира и върху мащабната програма за модернизация на армията, която включва инвестиции от над 3,2 милиарда евро по европейския механизъм SAFE. „Фактически имаме одобрени 3,2 милиарда евро за девет проекта. Завършили сме координацията на заемното и оперативното споразумение с Европейската комисия“, посочи той. Министърът допълни, че документите са подготвени и следващото правителство ще може да ги финализира.

Сред ключовите проекти Запрянов открои закупуването на три нови радиолокационни станции и допълнителни системи IRIS-T за противовъздушна отбрана. „Радарната ни техника е остаряла и трябва да бъде обновена“, подчерта той. В сухопътните войски са предвидени нови 155-милиметрови гаубици, реактивни системи за залпов огън и антидрон системи, както и модерни транспортни средства за подобряване на логистиката.

В областта на Военноморските сили са заложени допълнителни противокорабни ракети RBS и ракети „Мика“, които да увеличат бойните способности на флота. „Тези девет проекта ще дадат мощен тласък на модернизацията на всички видове въоръжени сили“, заяви министърът.

По думите му процесът на модернизация е дългосрочен, но вече е в ход. „Механизмът SAFE е предвиден да се усвои до 2030 година. Имаме следващите 4-5 години на интензивно обновяване на армията“, посочи Запрянов. Той допълни, че освен европейското финансиране, България реализира и други проекти - включително доставка на осем допълнителни самолета, машини „Страйкър“ от САЩ и преговори за минни ловци от Нидерландия и Белгия.

На въпрос дали влошеното бюджетно състояние на страната може да доведе до орязване на средствата за армията, министърът заяви: „Очаквам следващият кабинет да се възползва от заема SAFE, защото той е много изгоден - с 10-годишен гратисен период и 35 години изплащане на главницата“. По думите му това ще облекчи националния бюджет и ще подпомогне изпълнението на ключовите проекти за модернизация.

Запрянов подчерта, че не очаква намаляване на разходите за отбрана. „Не очаквам да има отклонение от намерението на НАТО за увеличаване на военните разходи. Дали темпът ще бъде променен зависи от бюджетното състояние и решението на следващото правителство и парламента, но не очаквам рязане на бюджета“, заяви той.

Министърът коментира и по-широкия ефект от инвестициите в сектора. По думите му армията вече е по-привлекателна за младите хора благодарение на по-високите заплати, социалния пакет и модернизацията. „С увеличението на заплатите и грижата за социалния пакет ние сме конкурентни на пазара на труда“, посочи той.

Той допълни, че всички обявени вакантни длъжности са били запълнени, а военните училища са приели курсантите си на 100%. Според него това показва засилен интерес към военната професия, който не се дължи само на възнагражденията, а и на възможността за работа със съвременна техника.

ВСИЧКО ЗА ЧЕСТВАНИЯТА ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Цветина Петкова