Снимка: БТА
Ударил се е челно в товарен автомобил
Мотоциклетист на 40 години е загинал при катастрофа с товарен автомобил на пътя между Омуртаг и село Тича, съобщиха от полицията.
Сигналът за инцидента е получен около 13:20 часа в дежурната част на РУ-Омуртаг. По първоначални данни водачът на мотоциклета е навлязъл в насрещната пътна лента и се е ударил челно в товарния автомобил.
Мъжът е починал на място. Пробата за употреба на алкохол на шофьора на товарния автомобил е отрицателна.
По случая е образувано досъдебно производство. Работата по изясняване на причините за произшествието продължава.Редактор: Цвета Лазаркова
