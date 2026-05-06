Експерти предупреждават за изоставане във въоръжението, недостиг на ясна визия и рискове пред отбраната
Българската армия изпитва сериозни затруднения, свързани с остаряло въоръжение, липса на ясна стратегическа визия и недостатъчна политическа воля за реформи. Това стана ясно от думите на военните експерти проф. ген.-майор Груди Ангелов и международният анализатор Александър Тацов от ефира на „Твоят ден“.
Проф. Ангелов подчерта, че българските военни изпълняват задълженията си професионално, но системните проблеми остават нерешени. По думите му нашето въоръжение не е съвместимо със стандартите на НАТО, а модернизацията се бави с десетилетия. "Липсва политическа воля за реално развитие на въоръжените сили, въпреки усилията на самите военнослужещи”, допълни той.
Като основен проблем експертите посочиха отсъствието на ясна национална стратегия. Според Ангелов в съществуващите документи липсват конкретни цели, което прави планирането неефективно. “Финансирането не е водещият проблем. Най-малкият проблем е финансирането, ако има ясни приоритети и правилно разпределение на ресурсите”, категоричен е Ангелов.
Александър Тацов предупреди, че международната обстановка се влошава, което налага спешни мерки. По думите му България изостава в дроновата и ракетната технология, а липсата на държавна политика спира развитието на стартъпи и нови решения. “Ако военната индустрия бъде оставена изцяло на пазарен принцип, съществува риск производството да се изнесе извън страната”, смята анализаторът.
От голямо значение е и въпросът за кадрите и образованието. Макар интересът към военните специалности да се увеличава, липсва дългосрочен модел за кариерно развитие. Според Ангелов е необходима по-добра връзка между университетите, армията и индустрията, както и използване на научния потенциал на страната. Експертите виждат възможност България да се превърне в регионален хъб за иновации, особено в сферата на дроновете, но само при активна държавна подкрепа и ясна стратегия.
Редактор: Ралица Атанасова
