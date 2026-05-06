„Принципите на войната не са се променили. Промени се начинът на водене на бойните действия и технологиите, които се използват. Къде сме ние? Не сме там, където бихме желали да бъдем, но не сме и в началото, когато започнаха конфликтите в Украйна и в Близкия изток. При нас, и не само при нас, а и при останалите видове въоръжени сили, освен че се правят анализи, се прилагат и нововъведенията“. Това заяви в специалното студио на NOVA „Парадът на храбростта“ командирът на Сухопътните войски генерал-майор Деян Дешков.

По думите му скоростта на прилагането на нововъведенията не е тази, която би ни се искала. "Причината не е толкова липса на желание или възможности, макар че придобиването на всяко ново нещо изисква финансиране. Това е ясно на всички ни. И трябва да се спазват и регулации. Едно е да си в зона на конфликт, когато нищо от това не се спазва и трябва да реагираш незабавно, за да спасиш живота си. Друго е, когато го планираш дългосрочно и добре обмислено“, обясни той.

Командирът на Сухопътните войски заяви, че: "Проектът "Страйкър" - за тежка военна техника, който стартира преди около три години, вече е при нас. Част от машините са в бригадата, част са в "Терем" за сглобяване. Очаква се нова партида да бъде транспортирана до месец. По отношение на артилерийските проекти - също сме готови. По програмата SAFE, която трябва да мине през Народното събрание, следват договорите и изпълнението на сроковете“.

Според генерал-майор Деян Дешков така нареченият "некомплект" - тоест липсата на военнослужещи - все още е голям. "При нас е най-голям, защото службата в Сухопътните войски е по-тежка. По отношение на тенденцията тя е положителна, но в момента сме в патова ситуация -имаме желаещи, но не можем да обявим конкурси заради липса на бюджет. Надяваме се ситуацията да се отпуши, защото в края на миналата година тенденцията се обърна от отрицателна в положителна", похвали се командирът.

Редактор: Станимира Шикова