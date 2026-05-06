Националният военноисторически музей представя специална изложба по повод Деня на храбростта и Празника на Българската армия. Експозицията „Създаден във война, съхранен с изкуство“ показва епизоди от бойното поле през погледа на военните художници.

6 май - Ден на храбростта и Българската армия

Славея Сурчева от музея разказа, че изложбата е посветена на празника на Българската армия и същевременно е част от програмата по случай 110 години от създаването на Националния военноисторически музей. Изложбата връща зрителите към 1916 година, когато България участва в Първата световна война и когато се решава, че паметта за Българската армия и какво се случва по време на война трябва да бъде съхранена.

Сред представените експонати са картини на Ярослав Вешин, Борис Денев, Димитър Гюдженов, както и Владимир Димитров – Майстора, Никола Михов, скулпторите Иван Лазаров, Михаил Михайлов и много други. „Творбите представят не само бойните действия и парадната част, а душата на войника, много пейзажи”, каза специалистът.

Музеят днес работи с вход свободен, а празникът ще бъде отбелязан с различни инициативи.

