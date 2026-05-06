Българските военни мисии зад граница са пример за професионализъм, дисциплина и международно сътрудничество. Това заяви командирът на Съвместното командване на силите генерал-майор Станимир Христов по повод празника на Българската армия.

Той отправи поздрав към всички български военнослужещи както в страната, така и в мисии зад граница, като им пожела здраве и успех. Генералът подчерта и символиката на празника, като изрази надежда Свети Георги да закриля българската армия и народа в трудни моменти.

По думите му в момента в Косово служат 130 български военнослужещи, от които 8 са жени. Българското участие в мисията на НАТО - KFOR, започва през 2000 година, като до момента в нея са участвали над 2000 български военни, преминаващи на ротационен принцип.

Генерал Христов уточни, че част от контингента изпълнява задачи в щаба в Прищина, а друга част е разположена в регионалното командване „Запад“ в град Печ. Основните им мисии включват патрулиране, поддържане на сигурността и предотвратяване на ескалация на напрежение между различни етнически групи.

6 май - Ден на храбростта и Българската армия

Той определи ситуацията в Косово като относително спокойна, но предупреди, че политическата нестабилност в региона остава фактор, който може да доведе до напрежение. Според него именно превенцията на конфликти и стабилността на средата са сред най-важните задачи на българските военнослужещи.

Генералът подчерта, че българските военни не изпълняват само чисто бойни функции, а имат и ключова роля на „военни дипломати“ - те трябва да бъдат добре приети от местното население и да работят в международна среда редом с военни от Италия, Гърция, Турция и други държави.

Оценката на международното командване към българския контингент е висока. Според генерал Христов военнослужещите ни изпълняват задачите си професионално, точно и съвестно, като се ползват с добро име както в рамките на операцията, така и сред местните общности.

Той припомни, че България има дългогодишен опит в подобни мисии, включително участието в Босна и Херцеговина от 1997 г., което първоначално е в рамките на НАТО, а по-късно става операция на Европейския съюз. Към момента там също има български военни, които изпълняват щабни функции.

„Никога с гръб към противника”: Българският контингент в една от най-горещите точки на Балканите

Като основно предизвикателство за военнослужещите генералът посочи дългото отсъствие от семействата им, но подчерта, че те са добре подготвени и мотивирани, а участието в международни мисии допринася за повишаване на професионалните им качества и опит.

По отношение на окомплектоването на контингентите той увери, че българските военни са напълно подготвени и сертифицирани преди заминаване, а при нужда се осъществява своевременно доокомплектоване. Според него няма основания за съмнение в тяхната подготовка или оборудване.

ВСИЧКО ЗА ЧЕСТВАНИЯТА ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Цветина Петкова