Националната гвардейска част е символ на държавността, лицето на Българската армия и едно от първите създадени военни подразделения след освобождението.

„Гвардията е почти на 147 г. Първата конна сотня в Софийския гарнизон е назначена за първи конвой на княз Александър Батенберг на 12 юли (нов стил) 1879 година”, разказа полковник Петър Киндалов, командир на Националната гвардейска част.

Това е военното формирование, което по онова време олицетворява държавата. Образецът на униформите е създаден по проект на княз Александър Батенберг, обясни още полк. Киндалов.

До онзи момент Александровската звезда е била награда за най-достойните и висши офицери в българската армия. Взема се обаче решение като първа конна сотня и като конвой на княза, Александровската звезда да бъде върху калпака на гвардейците, обясни още той.

Разказа още, че първообразът на гвардейската униформа е уникален. Той е изработен специално за Българската гвардия.

„Гвардейската униформа олицетворява връзката между армията и българския народ. Дори копчетата са във формата на българския хляб, какъвто са месили нашите баби и прадеди”, обясни полк. Киндалов.

Орловото перо пък е символ на свободния български дух, на освободена България.

През годините гвардейците са участвали и в реални боюни действия, например през 1913 година, на 13 март, когато пада Одрин, именно гвардейците са първите, които влизат в града.

Днес Националната гвардейска част е готова да изпълнява всички свои функции, свързани с държавния церемониал. Съгласно законите, тя участва и във всички ритуали, които се провеждат в София и в страната, обясни полк. Киндалов.

Гвардейците преминават военна подготовка като тази в Сухопътните войски, но има по-засилена строева и физическа подготовка.

Към служба в Гвардията има интерес сред младите. Има и четири жени гвардейци, които се справят чудесно, каза полк. Киндалов.

