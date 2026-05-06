Медийният магнат и филантроп Тед Търнър е починал, съобщава CNN, като се позовава на „Turner Enterprises”. Търнър си е отишъл на 87-годишна възраст.

Ted Turner, the billionaire media entrepreneur and philanthropist who launched the 24-hour cable TV news revolution when he founded CNN in 1980, has died. He was 87. https://t.co/CboJPpPBiC pic.twitter.com/DOKk9QM120 — CNN (@CNN) May 6, 2026

Роденият в Охайо бизнесмен основава и изгражда CNN - първата телевизия за новини 24/7, която променя хода на световната журналистика. Медийната му империя включва популярни канали за филми и анимация като TCM и Cartoon Network.

Стартира с рекламния бизнес на баща си. Със закупуването на радиостанция на УКВ от Атланта започва изграждането на „Търнър Броудкастинг Систъм“.

Търнър е известен филантроп, активист, стремящ се към глобалното премахване на ядрените оръжия и природозащитник. Изиграва ключова роля за завръщането на бизоните в американския Запад. Дори създава анимационния герой „Капитан Планета”, за да образова децата относно околната среда, пише CNN.

Но именно неговата дръзка визия да предоставя новини от цял свят в реално време, по всяко време на денонощието, го направи истински известен, след като идеята му се утвърждава.

През 1991 г. Тед Търнър е обявен за „Мъж на годината” от списание „Тайм” за това, че „влияе върху динамиката на събитията и превръща зрителите в 150 държави в непосредствени свидетели на историята”.

По-късно Търнър продава своите мрежи на Time Warner и се оттегля от бизнеса, но продължава да изразява гордост от CNN, като го нарича „най-голямото постижение” в живота си.

„Тед беше изключително ангажиран и отдаден лидер — смел, безстрашен и винаги готов да подкрепи и да се довери на собствената си преценка“, заявява Марк Томпсън, председател и главен изпълнителен директор на CNN Worldwide, в изявление, цитирано от медията. „Той беше и винаги ще бъде водещият дух на CNN. Тед е гигантът, на чиито рамене стоим”, казва ощеТомпсън.

През 2024 г. получава звезда на Алеята на славата.

Снимка: Getty Images

До 2001 г. Търнър е женен за Джейн Фонда. Медийният магнат има общо 5 деца и 14 внуци.

Малко повече от месец преди своя 80-ия си рожден ден през 2018 г., той разкри, че страда от прогресивно мозъчно заболяване. В началото на 2025 г. беше хоспитализиран с лека форма на пневмония, след което се възстановяваше в рехабилитационен център.

