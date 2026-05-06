След като екипажът не се съобрази с предупрежденията, американските сили деактивираха руля на танкера, се казва в съобщението
Американската армия съобщи, че е стреляла по плаващ под ирански флаг петролен танкер, който се е опитал да пробие блокадата на иранските пристанища, наложена от Вашингтон, с цел да „неутрализира режима“, предаде „Франс прес".
„Американските сили в Залива наложиха мерките за блокада, като неутрализираха плаващ под ирански флаг танкер, който се опита да достигне иранско пристанище“, написа в социалната мрежа X Централното командване на САЩ.
„След като екипажът на „Хасна“ не се съобрази с многократните предупреждения, американските сили деактивираха руля на танкера, като нанесоха няколко изстрела от самолет, излетял от самолетоносача „Ейбрахам Линкълн“, разположен в региона“, се добавя в съобщението, като се уточнява, че „Хасна“ вече не се насочва към Иран.Редактор: Ина Григорова
